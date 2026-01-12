Más Información

EU flexibiliza postura hacia Cuba; permite que México siga suministrándole crudo: CBS

¿Cuándo termina el frío en México?; esto falta para que llegue el calor

Senador de Morena Ricardo Sheffield plantea revisar convenio petrolero con Cuba; pide no arriesgar relación con EU

Grecia ve traición de funcionario detenido por asesinato de Carlos Manzo; "no era de nuestro movimiento", dice

Golden Globes: las tendencias de estilo que dominaron la alfombra roja

Mantener pluris, mover elección judicial y pegar presupuesto al PIB; las propuestas del INE para reforma electoral

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, señaló este lunes haber facilitado la “productivallamada que sostuvieron por la mañana los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de México, .

“Fue un gusto haber contribuido a facilitar la productiva llamada de hoy” entre Trump y Sheinbaum, posteó Johnson en su cuenta de X.

Sin referirse al contenido de la llamada, Johnson señaló que “tras un año de la relación Estados Unidos-México más cooperativa y mutuamente beneficiosa de las últimas décadas, aún queda mucho por hacer, pero juntos podemos construir un futuro más brillante para nuestros pueblos”.

Lee también

La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que el embajador Johnson asistió a Palacio Nacional y conversaron previo a la llamada con Donald Trump.

“Él (Johnson) sabe del trabajo que se está haciendo”, dijo Sheinbaum Pardo.

