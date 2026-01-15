Más Información

México aprieta al CJNG de “El Mencho”; suman 21 detenidos, entre operadores y sicarios, en arranque de 2026

México aprieta al CJNG de “El Mencho”; suman 21 detenidos, entre operadores y sicarios, en arranque de 2026

EU dice que "avances graduales en seguridad son inaceptables"; exige a México resultados concretos y verificables contra cárteles, fentanilo y armas

EU dice que "avances graduales en seguridad son inaceptables"; exige a México resultados concretos y verificables contra cárteles, fentanilo y armas

Trump presume que Corina Machado le obsequió su Nobel; "un gesto maravilloso", dice

Trump presume que Corina Machado le obsequió su Nobel; "un gesto maravilloso", dice

Aseguran pirotecnia de fiesta patronal en localidad de Tanhuato, Michoacán; hacían referencia a "El Mencho", líder del CJNG

Aseguran pirotecnia de fiesta patronal en localidad de Tanhuato, Michoacán; hacían referencia a "El Mencho", líder del CJNG

Godoy designa a Nader Kuri director del Instituto de Ciencias Penales; abogado buscará posicionar al organismo de la FGR

Godoy designa a Nader Kuri director del Instituto de Ciencias Penales; abogado buscará posicionar al organismo de la FGR

Ibero Puebla alista movilizaciones por caso de académico desaparecido; anuncia bloqueos en el bulevar del Niño Poblano

Ibero Puebla alista movilizaciones por caso de académico desaparecido; anuncia bloqueos en el bulevar del Niño Poblano

Por error, nuevo secretario de la Corte avala criterio que afecta a trabajadores de la CFE; alistan corrección

Por error, nuevo secretario de la Corte avala criterio que afecta a trabajadores de la CFE; alistan corrección

Revientan narcolaboratorio del cuñado de "El Chapo"; así producía y almacenaba drogas en Guerrero hermano de Emma Coronel

Revientan narcolaboratorio del cuñado de "El Chapo"; así producía y almacenaba drogas en Guerrero hermano de Emma Coronel

EU presiona a México para que sus militares luchen contra el narco, según NYT; agentes de la CIA apoyarían

EU presiona a México para que sus militares luchen contra el narco, según NYT; agentes de la CIA apoyarían

UAS otorgará Honoris Causa a Annie Pardo Cemo; reconocen su liderazgo científico internacional

UAS otorgará Honoris Causa a Annie Pardo Cemo; reconocen su liderazgo científico internacional

Morena ofrece jitomates a cambio de afiliarse al partido; piden apoyar al hijo del subprocurador de justicia de Hidalgo quien busca cargo

Morena ofrece jitomates a cambio de afiliarse al partido; piden apoyar al hijo del subprocurador de justicia de Hidalgo quien busca cargo

Por la tarde de este jueves 15 de enero, la líder de la oposición venezolana, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunieron en Washington.

Después de la reunión, Corina Machado le aseguró a los medios de comunicación que "le presentó al presidente de Estados Unidos la medalla, el ”.

Por su parte, Donald Trump aseguró que le "obsequió" su Premio Nobel de la Paz en el transcurso de su reunión privada en la Casa Blanca.

Lee también

A través de una publicación en su perfil de Truth Social, Trump dijo que fue "un gran honor" conocer a Machado, quién le "obsequió" su Premio Nobel de la Paz debido al "trabajo" que ha realizado durante su gestión.

El mandatario agregó que Machado es "una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo" y que la entrega del Nobel es un "gesto maravilloso de respeto mutuo".

New York Post revela la primera foto de Trump junto al Nobel de la Paz

A través de redes sociales y de su portal en internet, el periódico estadounidense New York Post publicó la primera foto de Donald Trump, María Corina Machado y la medalla del Premio Nobel de la Paz.

Corina Machado le entregó la medalla a Trump en un cuadro con dedicatoria incluida.

"Para el Presidente Donald J. Trump. En gratitud por su extraordinario liderazgo para promover la paz a través de la fuerza, diplomacia y defendiendo la libertad y la prosperidad", dice el mensaje que Corina Machado le entregó.

Lee también

En la parte inferior del cuadro, debajo de la medalla tiene un mensaje más.

"Presentado como un símbolo personal de gratitud en nombre del pueblo venezolano en reconocimiento a la acción decisiva y basada en principios del Presidente Trump para asegurar una Venezuela libre. El coraje de Estados Unidos y su presidente Donald J. Trump nunca será olvidado por el pueblo venezolano.", terminando con la firma de la líder de la oposición venezolana.

La foto, del New York Post, fue tomada en el Despacho Oval de la Casa Blanca y se puede observar a Trump sosteniendo el regalo junto a María Corina Machado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Dónde tramitar la CURP biométrica en 2026? Dirección de los módulos en CDMX y Edomex. Foto: Especial

¿Dónde se tramita la CURP biométrica en el Edomex y la CDMX? La ubicación EXACTA de los módulos

Pasaporte mexicano. Foto: ChatGPT

¿Cuál es la manera más “económica” de tramitar el pasaporte mexicano en 2026?

Visa R-1. Foto: iStock

Estados Unidos agilizará el camino hacia la residencia permanente para “religiosos”

No es el 3I/ATLAS: astrónomos confirman la llegada del “Gran Cometa”. ¿Qué tan cerca pasará de la Tierra? Foto: CANVA

No es el 3I/ATLAS: astrónomos confirman la llegada del “Gran Cometa”. ¿Qué tan cerca pasará de la Tierra?

SEP confirma fechas de preinscripciones 2026 para preescolar, primaria y secundaria; estos son los requisitos. Foto: Especial / SEP

SEP confirma fechas de preinscripciones 2026 para preescolar, primaria y secundaria; estos son los requisitos