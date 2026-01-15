Por la tarde de este jueves 15 de enero, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunieron en Washington.

Después de la reunión, Corina Machado le aseguró a los medios de comunicación que "le presentó al presidente de Estados Unidos la medalla, el Premio Nobel de la Paz”.

Por su parte, Donald Trump aseguró que le "obsequió" su Premio Nobel de la Paz en el transcurso de su reunión privada en la Casa Blanca.

A través de una publicación en su perfil de Truth Social, Trump dijo que fue "un gran honor" conocer a Machado, quién le "obsequió" su Premio Nobel de la Paz debido al "trabajo" que ha realizado durante su gestión.

El mandatario agregó que Machado es "una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo" y que la entrega del Nobel es un "gesto maravilloso de respeto mutuo".

New York Post revela la primera foto de Trump junto al Nobel de la Paz

A través de redes sociales y de su portal en internet, el periódico estadounidense New York Post publicó la primera foto de Donald Trump, María Corina Machado y la medalla del Premio Nobel de la Paz.

Corina Machado le entregó la medalla a Trump en un cuadro con dedicatoria incluida.

"Para el Presidente Donald J. Trump. En gratitud por su extraordinario liderazgo para promover la paz a través de la fuerza, diplomacia y defendiendo la libertad y la prosperidad", dice el mensaje que Corina Machado le entregó.

En la parte inferior del cuadro, debajo de la medalla tiene un mensaje más.

"Presentado como un símbolo personal de gratitud en nombre del pueblo venezolano en reconocimiento a la acción decisiva y basada en principios del Presidente Trump para asegurar una Venezuela libre. El coraje de Estados Unidos y su presidente Donald J. Trump nunca será olvidado por el pueblo venezolano.", terminando con la firma de la líder de la oposición venezolana.

La foto, del New York Post, fue tomada en el Despacho Oval de la Casa Blanca y se puede observar a Trump sosteniendo el regalo junto a María Corina Machado.

