Más Información

EU presiona a México para que sus militares luchen contra el narco, según NYT; agentes de la CIA apoyarían

EU presiona a México para que sus militares luchen contra el narco, según NYT; agentes de la CIA apoyarían

VIDEO: María Corina Machado se reúne con Donald Trump; busca mantener línea directa con la Casa Blanca

VIDEO: María Corina Machado se reúne con Donald Trump; busca mantener línea directa con la Casa Blanca

Sheinbaum: reforma electoral no busca desaparecer las cosas que han funcionado; rechaza que México vaya hacia un régimen autoritario

Sheinbaum: reforma electoral no busca desaparecer las cosas que han funcionado; rechaza que México vaya hacia un régimen autoritario

VIDEO: Tropas europeas llegan a Groenlandia tras reunión con EU; es una muestra de apoyo a Dinamarca

VIDEO: Tropas europeas llegan a Groenlandia tras reunión con EU; es una muestra de apoyo a Dinamarca

Aumenta desactivación de drones y minas del narco; sube 122% en Michoacán

Aumenta desactivación de drones y minas del narco; sube 122% en Michoacán

Defensa traslada ayuda humanitaria a Jamaica por huracán Melissa; realizarán 3 vuelos al país

Defensa traslada ayuda humanitaria a Jamaica por huracán Melissa; realizarán 3 vuelos al país

Ildefonso Guajardo se deslinda de vínculos con Samuel García Rivero; exfuncionario está relacionado con asesinato de Carlos Manzo

Ildefonso Guajardo se deslinda de vínculos con Samuel García Rivero; exfuncionario está relacionado con asesinato de Carlos Manzo

Semar halla en Guerrero narcolaboratorio; estaría vinculado a cuñado de "El Chapo"

Semar halla en Guerrero narcolaboratorio; estaría vinculado a cuñado de "El Chapo"

Google México nombra a Sebastián Valverde como nuevo Director General

Google México nombra a Sebastián Valverde como nuevo Director General

Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro

Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro

EU completa primera venta de petróleo venezolano, reporta AFP; operación ascendería a 500 millones de dólares

EU completa primera venta de petróleo venezolano, reporta AFP; operación ascendería a 500 millones de dólares

EU sanciona a funcionarios de Irán acusados de reprimir protestas; busca señalar quienes están detrás de la "opresión tiránica"

EU sanciona a funcionarios de Irán acusados de reprimir protestas; busca señalar quienes están detrás de la "opresión tiránica"

Washington. El presidente recibió este jueves de forma privada a la líder opositora venezolana , quien pugna por mantener línea directa con la Casa Blanca ante la consolidación del diálogo entre Washington y Caracas.

Machado llegó la residencia presidencial poco antes de las 12:30 (11:30 hora de México). Vestida con traje chaqueta blanco, se bajó de un auto, sin dar declaraciones, y fue acompañada para el almuerzo privado con el mandatario estadounidense.

La Nobel de la Paz no utilizó la entrada tradicional para dignatarios en el ala oeste de la Casa Blanca.

Afuera de la residencia, algunos venezolanos se reunieron y, a la llegada de Machado, entonaron el himno nacional venezolano.

Lee también

La administración Trump mantuvo un tono discreto ante esta reunión, después de que Trump hubiera dicho la semana pasada que sería "un honor" recibir a Machado, y aún más la idea de "compartir" de alguna manera el premio Nobel de la Paz, que él ansiaba y que se llevó la líder opositora venezolana.

Machado le dedicó el Nobel a Trump, y luego lanzó la idea de entregarle el premio, algo que la Academia noruega aclaró que no era posible.

Primer encuentro Trump-Machado; el republicano apuesta por Delcy Rodríguez

El encuentro será el primero entre Trump y la opositora y se produce después de que fuerzas estadounidenses depusieran al presidente durante un ataque sorpresa en , que resultó en la captura y traslado del líder chavista y su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Hasta ahora, el mandatario y su administración han descartado a Machado y su movimiento opositor para la primera etapa de transición en Venezuela bajo el argumento de que la líder no "tiene los apoyos" necesarios dentro del país.

En su lugar, han apostado por la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, que asumió el poder como presidenta encargada bajo el aval de Trump, que asegura que la nación venezolana se encuentra bajo la tutela de Washington y ha negociado un pacto para que EU comercialice millones de barriles de crudo venezolano.

Machado salió de Venezuela en diciembre, al cabo de casi un año de clandestinidad, gracias al apoyo logístico estadounidense, para recibir el Nobel en Oslo.

Desde entonces, ha mantenido una agenda discreta, de contactos puntuales, como un encuentro con el papa en Roma.

A pesar de los desaires, Machado mantiene un tono optimista. "Está más cerca la derrota del mal" en Venezuela, aseguró en Roma.

Tras su reunión con Trump, Machado acudirá al Senado estadopunidense, donde mantendrá un encuentro con legisladores demócratas y republicanos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

SEP confirma fechas de preinscripciones 2026 para preescolar, primaria y secundaria; estos son los requisitos. Foto: Especial / SEP

SEP confirma fechas de preinscripciones 2026 para preescolar, primaria y secundaria; estos son los requisitos

CURP biométrica ¿Cómo sacar cita para tramitarla Guía rápida para obtenerla en 2026. Foto: Especial

¿Necesitas la CURP biométrica en 2026? Así sacas cita y estos son los requisitos confirmados

Visa. Foto: iStock

¿De turista? ¿Trabajo? Todos los tipos de visa para viajar a Estados Unidos y su costo en 2026

Para trabajar como niñera Au Pair necesitas tramitar la visa J-1. Foto: iSrock

¿Cuáles son los costos y requisitos para ser niñera Au Pair en Estados Unidos en 2026?

Visa láser. iStock/ peterschreiber.media

Costo de renovación de la visa americana en 2026: Requisitos y cómo hacer el trámite