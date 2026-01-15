VIDEO: María Corina Machado se reúne con Donald Trump; busca mantener línea directa con la Casa Blanca

Washington. El presidente Donald Trump recibió este jueves de forma privada a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien pugna por mantener línea directa con la Casa Blanca ante la consolidación del diálogo entre Washington y Caracas.

Machado llegó la residencia presidencial poco antes de las 12:30 (11:30 hora de México). Vestida con traje chaqueta blanco, se bajó de un auto, sin dar declaraciones, y fue acompañada para el almuerzo privado con el mandatario estadounidense.

La Nobel de la Paz no utilizó la entrada tradicional para dignatarios en el ala oeste de la Casa Blanca.

Afuera de la residencia, algunos venezolanos se reunieron y, a la llegada de Machado, entonaron el himno nacional venezolano.

La administración Trump mantuvo un tono discreto ante esta reunión, después de que Trump hubiera dicho la semana pasada que sería "un honor" recibir a Machado, y aún más la idea de "compartir" de alguna manera el premio Nobel de la Paz, que él ansiaba y que se llevó la líder opositora venezolana.

Machado le dedicó el Nobel a Trump, y luego lanzó la idea de entregarle el premio, algo que la Academia noruega aclaró que no era posible.

Primer encuentro Trump-Machado; el republicano apuesta por Delcy Rodríguez

El encuentro será el primero entre Trump y la opositora y se produce después de que fuerzas estadounidenses depusieran al presidente Nicolás Maduro durante un ataque sorpresa en Venezuela, que resultó en la captura y traslado del líder chavista y su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Hasta ahora, el mandatario y su administración han descartado a Machado y su movimiento opositor para la primera etapa de transición en Venezuela bajo el argumento de que la líder no "tiene los apoyos" necesarios dentro del país.

En su lugar, han apostado por la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, que asumió el poder como presidenta encargada bajo el aval de Trump, que asegura que la nación venezolana se encuentra bajo la tutela de Washington y ha negociado un pacto para que EU comercialice millones de barriles de crudo venezolano.

Machado salió de Venezuela en diciembre, al cabo de casi un año de clandestinidad, gracias al apoyo logístico estadounidense, para recibir el Nobel en Oslo.

Desde entonces, ha mantenido una agenda discreta, de contactos puntuales, como un encuentro con el papa León XIV en Roma.

A pesar de los desaires, Machado mantiene un tono optimista. "Está más cerca la derrota del mal" en Venezuela, aseguró en Roma.

Tras su reunión con Trump, Machado acudirá al Senado estadopunidense, donde mantendrá un encuentro con legisladores demócratas y republicanos.

