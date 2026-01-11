Este sábado 10 de enero se cumplió una semana de que Estados Unidos bombardeara Venezuela y capturara a Nicolás Maduro. Desde entonces, no ha habido noticia más viral que todas las reacciones y acciones que ha desatado este hecho.

María Corina Machado, la más “pick me” del conflicto

Con la captura de Maduro, Trump anunció que Estados Unidos controlará Venezuela. Para sorpresa de algunos ingenuos, el mandatario estadounidense no respaldó a María Corina Machado, líder de oposición del régimen chavista que el año pasado ganó el Premio Nobel de la Paz, y decidió que Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta de Venezuela, continuara al frente.

Medios estadounidenses han reportado que Machado no le es muy simpática al exempresario por no haberle cedido el Nobel. Ante esa información María Corina Machado dijo en entrevista con Fox News que quiere “compartirlo con él", a lo que el Instituto Nobel noruego explicó que un Premio Nobel no se puede transferir a terceros.

"No se me ocurre nadie en la historia que merezca más el Premio Nobel que yo, y no quiero presumir, pero nadie más ha resuelto guerras", dijo Trump, quien este viernes anunció se reunirá con la venezolana la próxima semana:

"Voy a tener que hablar con ella. Podría estar involucrada en algún aspecto. Tendré que hablar con ella. Creo que es muy amable por su parte querer venir".

Groenlandia, Colombia y México, bajo la mira de Trump

El ataque a Venezuela ha tenido un efecto dominó en el continente americano y el mundo. Mientras los especialistas siguen analizando quién puede frenar a Trump, él ha ido soltando declaraciones que pone de nervios a todos.

El pasado jueves, en su confiable canal Fox News, el presidente de Estados Unidos dijo que su país está por iniciar ataques "en tierra" contra los cárteles del narcotráfico, que según afirmó "están dirigiendo México".

"Vamos a empezar a atacar en tierra en lo que se refiere a los cárteles", aseguró.

“Es parte de su manera de comunicar”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum el viernes y añadió que ya se busca comunicación con el gobierno de Estados Unidos para fortalecer la coordinación en el marco que hemos explicado ya en varias ocasiones”.

La situación también se puso tensa en Colombia, pues Trump aseguró que "Colombia también está muy enferma" y acusó a Petro de "producir cocaína y venderla a Estados Unidos". Pero el miércoles bajó el tono, después de una llamada telefónica que fue descrita por los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos como “constructiva", que se prolongó por una hora y puso fin, al menos de momento, a una escalada verbal en la que Trump incluso afirmó que le sonaba bien hacer en Colombia una operación como la que terminó con la captura de Maduro.

Trump, por su parte, anunció que se reunirá con Petro en la Casa Blanca y manifestó que fue "un gran honor" hablar con el presidente Petro, quien lo llamó para exponer la situación relacionada con el narcotráfico y otros desacuerdos existentes entre ambas administraciones.

El otro territorio que está en la mira de Donald Trump es Groenlandia. Este viernes aseguró que no va a permitir "que Rusia o China ocupen Groenlandia" por lo que ha decidido "hacer algo" con esta isla del Ártico, "ya sea por las buenas o por las malas".

El presidente estadounidense planteó que EE.UU. necesita controlar la isla por razones de seguridad porque "ahora mismo alrededor de Groenlandia hay destructores rusos, hay destructores chinos y, además, hay submarinos rusos por todas partes".

Además, cuestionó la soberanía de Dinamarca sobre el territorio al afirmar que, aunque admira al país nórdico, "el hecho de que desembarcaran allí con un barco hace 500 años no significa que sean dueños de esa tierra".

Esto lo respondieron el mismo viernes noche los líderes de los cinco partidos del Parlamento de Groenlandia: "No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses".

