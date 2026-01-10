Para el primer semestre de 2026, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) diseñó su programa expositivo que mira hacia lo global, porque continúa trabajando para estar presente en las conversaciones actuales, pero también porque se llevarán a cabo cuatro partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026 en Monterrey, Nuevo León. “Esto obliga a MARCO a ser una de esas caras de globalización que impone nuestra ciudad en el mundo”, dijo Taiyana Pimentel en conferencia.

Para acompañar esta fiesta internacional, la directora explicó que se adelantará el programa musical “Noches de verano” a junio, para coincidir con los partidos. En esta ocasión habrá un diálogo entre los sonideros regios con la música de los países de los equipos que competirán en el estado, así como programas culinarios.

“MARCO está preparado para recibir grandes públicos y nos hemos estado preparando en los últimos tres años con las Noches de verano. Este edificio puede contener hasta 3 mil personas conviviendo a la par y eso es lo que vamos a realizar”, añadió Pimentel.

Charles & Ray Eames y su paso por NL

El trabajo de los diseñadores estadounidenses Charles & Ray Eames, de los más destacados del siglo XX, llega al MARCO el 8 de mayo, en una muestra cuya curaduría abarca todo el mobiliario diseñado por ellos, junto a videos, objetos y documentos inéditos. Un elemento que hace particular a esta exposición, curada por Brenda Fernández, es que se dedicará un espacio para abordar el viaje que hizo uno de ellos a Monterrey.

“La curadora hace una propuesta que obviamente recoge los focos centrales de los Eames, pero que también se desplaza hacia esos lugares no tan conocidos y me refiero a su práctica en video, la fotografía y hace un guiño a un capítulo que es la visita de Charles a Monterrey, quien dejó rastros y algunos apuntes visuales de su paso por la ciudad”, dijo Pimentel.

Foco en el coleccionismo

El museo continúa poniendo el foco de atención en el diálogo con colecciones de arte privadas en América Latina. En esta ocasión se junta la celebración del aniversario 35 del museo con el del 50 aniversario de la Colección Femsa, de la que se hará una revisión: “Se está trabajando para que esta muestra tenga un impacto mayor en nuestra sociedad, que genere brazos con las universidades locales, que tenga una visión de diálogo entre el arte moderno, y me refiero a los grandes artistas como Leonora Carrington y Rufino Tamayo, pero también va a traer el impacto que han tenido los últimos cinco años de coleccionismo de Femsa”.

Esta exposición tendrá como título Constelaciones y derivas: arte de América Latina desde la Colección FEMSA, estará distribuida en toda la planta baja del recinto, pero se extenderá hasta el restaurante del museo, pues se trabajará un programa culinario para acompañar la muestra. Se llevará a cabo del 20 de marzo al 19 de agosto.

Artistas en solitario

Wendy Cabrera llegará al museo a partir del 10 de abril, con una pieza de arte sobre las políticas migratorias de Estados Unidos.

En colaboración con el Museo Jumex, la exposición individual de Gabriel de la Mora que actualmente se exhibe en Ciudad de México, La Petite Mort, viajará al MARCO entre abril y octubre próximos.