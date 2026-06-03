El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó hoy a los que llamó “líderes comunistas”, y advirtió del riesgo para los países, estados o ciudades que gobiernan.

“¡A los comunistas siempre les va bien con los votantes o, como dirían ellos, EL PUEBLO, en los primeros años! Pero, al final, ¡el país, el estado o la ciudad SE VA AL INFIERNO!”, escribió Trump en Truth Social.

Según el mandatario, en donde gobiernan este tipo de líderes “se desata una violencia sin precedentes y la entidad se disuelve en la pobreza, la miseria y la delincuencia. Recuerden: primero, una ‘popularidad’ impresionante; y luego, ¡MUERTE Y DESTRUCCIÓN garantizadas!”.

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Trump llama “comunistas” a sus adversarios, de los demócratas a los jueces, así como a líderes de izquierda de otros países.

“Todo lo que tenemos que hacer es definir a nuestro oponente como un comunista o un socialista o alguien que va a destruir nuestro país”, dijo a periodistas durante su campaña en 2025.

Incluso llamó a su rival, la demócrata Kamala Harris, “camarada Harris”, empleando una palabra que empleaban los regímenes comunistas.

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Luego de postear su advertencia, Trump hizo otra publicación en la red: “¿Alguien ha visto alguna vez a un Comunista Feliz?”.

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