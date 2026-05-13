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Washington.- Un grupo de congresistas demócratas envió una carta a la Administración de Donald Trump en la que exige que abandone cualquier plan de acción militar contra y que no utilice la base estadounidense de para la detención de migrantes cubanos.

La misiva, a la que tuvo acceso EFE, fue enviada el martes a los secretarios de Defensa, Pete Hegseth; de Estado, Marco Rubio; y de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y está firmada por más de 30 legisladores, encabezados por la demócrata Delia Ramírez, de Illinois.

Trump ha sugerido durante semanas la posibilidad de una intervención militar en Cuba y, el pasado 2 de mayo, afirmó en un mitin que tomaría el control de la isla "casi de inmediato" una vez concluya la guerra de .

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"Dicha acción sería ilegal, profundamente desestabilizadora y catastrófica para la población cubana, además de aumentar aún más el desplazamiento, agravar el sufrimiento masivo y perjudicar los intereses de Estados Unidos en la región. Debe ser rechazada de forma inequívoca", advirtieron los demócratas.

Además, tacharon de "alarmantes e inaceptables" los supuestos planes del Ejército estadounidense para enviar a Guantánamo a migrantes cubanos en caso de un aumento de la migración desde la isla hacia Estados Unidos, algo que sugirió un alto mando del Comando Sur en una audiencia del Congreso el pasado marzo.

El gobierno cubano advirtió que una "agresión militar" de Washington contra la isla provocaría una "catástrofe humanitaria", además de un "baño de sangre" para ambos países. Foto: AP
El gobierno cubano advirtió que una "agresión militar" de Washington contra la isla provocaría una "catástrofe humanitaria", además de un "baño de sangre" para ambos países. Foto: AP

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"Las políticas de Estados Unidos han tenido como objetivo deliberado a la población civil cubana y han contribuido a su desplazamiento, así como a su muerte. Planificar su detención en Guantánamo no es una respuesta a la migración, sino un intento de contener las consecuencias de las mismas políticas que la están provocando", expresaron.

Tras su regreso a la Casa Blanca el año pasado, Trump prometió convertir la base de Guantánamo, conocida por su centro de detención de sospechosos de terrorismo tras los atentados del 11-S, en una instalación para albergar a 30 mil migrantes detenidos en Estados Unidos.

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Ese centro de detención de migrantes podría ser utilizado en caso de un incremento de la migración cubana como consecuencia de una eventual intervención militar estadounidense.

El gobierno cubano advirtió este miércoles que una "agresión militar" de Washington contra la isla provocaría una "catástrofe humanitaria", además de un "baño de sangre" para ambos países.

Las declaraciones del canciller cubano, Bruno Rodríguez, se producen un día después de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijera que Cuba representa "una amenaza para la seguridad nacional" de su país.

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