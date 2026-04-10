Después de que los cánticos de “¡postúlate de nuevo!” llenaran la sala, la exvicepresidenta Kamala Harris les dijo el viernes a activistas afroestadounidenses que está considerando activamente la posibilidad de otra candidatura presidencial.

“Puede ser. Lo estoy pensando”, le comentó Harris al reverendo Al Sharpton cuando él le preguntó directamente si iba a postularse para presidenta en 2028.

Los comentarios de Harris se produjeron durante la convención anual de la National Action Network, donde se presentaron esta semana más de media docena de posibles candidatos, con la esperanza de avanzar entre los votantes negros, que conforman uno de los bloques más poderosos de los demócratas.

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La próxima temporada de primarias presidenciales de los demócratas no comenzará formalmente sino hasta después de las elecciones legislativas de mitad de mandato, que se efectuarán en noviembre, pero en la conferencia de esta semana se presentó un grupo de demócratas que ya se disputan posiciones en lo que promete ser una competencia concurrida.

Por ahora, al menos, no hay un claro favorito temprano. Pero sí pareció haber un favorito en la conferencia de Sharpton.

Harris, la primera vicepresidenta negra del país y la candidata presidencial de los demócratas en 2024, recibió la única ovación de pie y atrajo a una multitud mayor que cualquier otro posible aspirante de 2028 esta semana.

Sharpton señaló que Harris obtuvo más votos en su campaña de 2024 que los expresidentes demócratas Barack Obama y Bill Clinton.

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La próxima temporada de primarias presidenciales de los demócratas no comenzará formalmente sino hasta después de las elecciones legislativas de mitad de mandato, que se efectuarán en noviembre. Foto: EFE

“Haga lo que decida hacer, marcó un hito en la historia”, afirmó Sharpton.

Harris ya había planteado antes la posibilidad de otra candidatura presidencial en los 15 meses transcurridos desde que dejó el cargo. También puso en marcha recientemente un comité de acción política y comenzó a viajar por Estados Unidos para apoyar a los demócratas, especialmente en el Sur.

Aun así, algunos miembros del partido han desplazado su atención hacia una nueva generación de líderes demócratas, dadas las dificultades de Harris en la última contienda presidencial.

Entre la lista de participantes en la convención esta semana figuraron el gobernador de Pennsylvania, Josh Shapiro, el exsecretario de Transporte, Pete Buttigieg, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, el gobernador de Maryland, Wes Moore, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, el representante de California Ro Khanna, y los senadores de Arizona Mark Kelly y Ruben Gallego.

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Buttigieg, que habló poco después de que Harris dejara el escenario, recibió aplausos tibios de una sala que estaba casi a la mitad de su capacidad. Algunos vitorearon cuando mencionó el apoyo a los trabajadores federales y a las empresas de minorías, pero muchos asistentes ya habían abandonado el abarrotado auditorio tras el discurso de Harris, en un intento por conseguir una selfi con la exvicepresidenta.

Buttigieg, al igual que muchos otros posibles aspirantes de 2028 esta semana, se tomó a broma una pregunta sobre si volvería a buscar la presidencia.

“Serví durante cuatro años"

Repitió tres veces: “Lo estoy pensando”, cuando Sharpton le preguntó sobre una postulación a la Casa Blanca en 2028.

“Serví durante cuatro años a un latido de distancia de la presidencia de Estados Unidos. Pasé incontables horas en mi oficina del Ala Oeste, a unos pasos del Despacho Oval. Pasé incontables horas en el Despacho Oval y en la sala de crisis. Sé cuál es el trabajo y sé lo que exige”, afirmó:

Luego añadió: “Lo estoy pensando en el contexto de quién, dónde y cómo se puede hacer el mejor trabajo para el pueblo estadounidense. Así es como lo estoy pensando. Los mantendré informados”.

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