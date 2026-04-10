El vicepresidente estadounidense, JD Vance, dijo el viernes que esperaba un resultado "positivo" al partir de Washington rumbo a las conversaciones de paz con Irán que se celebran en Paquistán.

"Vamos a intentar mantener una negociación positiva", declaró a los periodistas antes del despegue desde la Base Conjunta Andrews.

"Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros, desde luego, estamos dispuestos a extender la mano abierta. Si van a intentar jugárnosla, entonces verán que el equipo negociador no es tan receptivo", advirtió.

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Washington y Teherán acordaron una tregua de dos semanas tras más de cinco semanas de guerra.

Sin embargo, mantienen posturas muy distantes en sus declaraciones públicas sobre los objetivos de las conversaciones de paz, en las que Vance encabezará la delegación estadounidense.

Entre los principales puntos de fricción se encuentran el control de facto de Irán sobre el estratégico estrecho de Ormuz, las exigencias estadounidenses de que Irán renuncie a sus reservas de uranio altamente enriquecido y el objetivo de Irán de prevenir nuevos ataques estadounidenses e israelíes.