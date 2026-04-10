La incertidumbre se cierne sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Paquistán, que inician este viernes, pues aún no se había confirmado la llegada de las delegaciones y continúan las acusaciones cruzadas de incumplir el acuerdo de alto el fuego.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su descontento por la gestión iraní del estrecho de Ormuz, cuya reapertura estaba prevista en el acuerdo de alto el fuego anunciado el martes, mientras que Irán se mostró indignado por los ataques israelíes en Líbano, que dejaron más de 300 muertos, e insistió en que este país está incluido en el acuerdo de tregua, algo que Washington niega.

Sin embargo, Paquistán seguía adelante con los preparativos para las conversaciones de alto nivel, que, según fuentes oficiales, abordarán temas como el enriquecimiento nuclear de Irán y la libre circulación por el estrecho de Ormuz.

Sigue aquí el minuto a minuto de la jornada en la que se prevé el inicio de las negociaciones de las cuales el vicepresidente de EU, JD Vance, dijo que esperaba un resultado "positivo".

Mundo 07:35 AM Israel afirma que "desmanteló" más de 4.300 objetivos de Hezbolá en Líbano desde el inicio de la guerra Israel afirmó que ha desmantelado más de 4 mil 300 objetivos de Hezbolá en Líbano desde el inicio de la guerra.



Mundo 07:34 AM Netanyahu acusa a España de librar "una guerra diplomática" contra Israel El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó a España de "librar una guerra diplomática" contra su país, por lo que ordenó expulsar a los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC, por su siglas en inglés) para la supervisión del alto el fuego en la Franja de Gaza.

"Quien ataque al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas, quienquiera que haga esto, no será nuestro socio en el futuro de la región", afirmó en un vídeomensaje. "No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad. No permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato por ello".



Mundo 07:32 AM OMS alerta de que los hospitales del Líbano están funcionando al 95 % de su capacidad La Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Mediterráneo Oriental alertó este viernes que los hospitales del Líbano están funcionando al 95% de su capacidad, después de que la campaña de bombardeos de Israel contra diferentes puntos del país haya provocado cientos de muertos y miles de heridos.

"El sistema sanitario se enfrenta a una doble presión: gestionar el creciente número de casos de traumatismos y, al mismo tiempo, mantener los servicios esenciales, con hospitales que están funcionando al 95% de su capacidad", dijo la agencia de Naciones Unidas en su último informe.

Según la publicación, seis hospitales han cerrado totalmente, 12 están parcialmente dañados y 51 centros de atención primaria también han tenido que detener sus operaciones.



Mundo 07:13 AM Vance dice que espera resultado "positivo" en negociaciones con Irán El vicepresidente estadounidense, JD Vance, dijo que esperaba un resultado "positivo" al partir de Washington rumbo a las conversaciones de paz con Irán que se celebran en Paquistán.

"Vamos a intentar mantener una negociación positiva", declaró a los periodistas antes del despegue desde la Base Conjunta Andrews.

"Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros, desde luego, estamos dispuestos a extender la mano abierta. Si van a intentar jugárnosla, entonces verán que el equipo negociador no es tan receptivo", advirtió.



Mundo 07:12 AM Jefe de Hezbolá pide a Gobierno libanés que deje de hacer "concesiones gratuitas" a Israel El secretario general del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, urgió este viernes a las autoridades libanesas a que dejen de hacer "concesiones gratuitas", después de que Israel aceptara una propuesta del Líbano para iniciar negociaciones directas entre ambos países.

"No aceptaremos volver a la situación anterior y llamamos a los responsables (gubernamentales) a que pongan fin a las concesiones gratuitas", dijo Qassem en un mensaje escrito a la nación, sus primeras palabras desde el anuncio de unas conversaciones de las que su formación estaría excluida.

"La resistencia continúa hasta el último aliento, y la determinación de los jóvenes por ir al frente y no abandonarlo es una señal de esperanza y dignidad. Los sacrificios nos hacen aferrarnos aún más a la liberación de nuestra tierra y a nuestra dignidad", defendió.



Mundo 07:10 AM Al menos 9 buques cruzaron el estrecho de Ormuz el jueves, según plataforma de monitoreo Por lo menos nueve buques transitaron por el estratégico estrecho de Ormuz el jueves, en comparación con los cinco registrados la jornada anterior, primer día de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, informó la plataforma de monitoreo marítimo MarineTraffic.

"El 9 de abril, el número de buques que cruzaron el estrecho aumentó a nueve diarios, frente a los cinco del día anterior, pero el tráfico se mantiene muy por debajo de lo que indicaría una normalización generalizada", dijo MarineTraffic en un análisis publicado en su página web.

La plataforma indicó que "el entorno operativo parece prácticamente inalterado, con movimientos aún limitados a pasos autorizados bajo estrictas medidas de control, en lugar de una reapertura total impulsada por un alto el fuego", que entró en vigor el miércoles y estaba condicionado a la reanudación del tráfico por el estrecho.



Mundo 07:03 AM La inflación interanual en EU repunta a 3.3% en marzo por la guerra en Irán La inflación en Estados Unidos registró un fuerte salto el mes pasado, a 3.3% anual, debido al incremento de los precios de la gasolina por la guerra en Medio Oriente, según datos oficiales divulgados este viernes.

El índice de precios al consumo (IPC) había registrado un incremento de 2,4% en los 12 meses terminados en febrero.

La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos aumentó al 2,6 %, una décima más que en febrero.



Mundo 07:05 AM El Vaticano niega reprimenda por parte del Pentágono por dichos del Papa sobre la guerra y políticas de Trump El Vaticano negó una información según la cual un alto cargo del Pentágono habría reprendido a su enviado en Estados Unidos por unos comentarios del papa León XIV considerados críticos con las políticas del gobierno de Donald Trump.

León XIV, el primer sumo pontífice estadounidense de la historia, mantiene unas relaciones complicadas con la administración del presidente Trump. Se expresó en contra de la guerra en Irán y afirma rechazar las oraciones "de quienes hacen la guerra".

La reunión en cuestión tuvo lugar en el Pentágono el 22 de enero, antes de la guerra en Irán, entre el subsecretario de Guerra encargado de Asuntos Políticos, Elbridge Colby, y el cardenal francés Christophe Pierre, en aquel entonces nuncio apostólico en Washington.

Mundo 07:10 AM Dios no bendice las guerras y los cristianos no apoyan a quienes bombardean, dice el papa El papa León XIV afirmó que "Dios no bendice ningún conflicto" y que quienes son "discípulos de Cristo", no están nunca del lado de quienes "lanzan bombas", al recibir en el Vaticano a los miembros del Sínodo de la Iglesia Caldea de Bagdad.

"Ayudadnos a proclamar con claridad que Dios no bendice ningún conflicto; a gritar al mundo que quien es discípulo de Cristo, príncipe de la paz, nunca está del lado de quien ayer empuñaba la espada y hoy lanza las bombas; a recordar que no serán las acciones militares las que creen espacios de libertad o tiempos de paz, sino solo la paciente promoción de la convivencia y del diálogo entre los pueblos", dijo el papa a los representantes caldeos.

En un duro discurso, el papa dijo a los obispos que eran signos de esperanza "en un mundo marcado por una violencia absurda e inhumana", impulsada "por la codicia y el odio".





Mundo 07:08 AM Hezbolá reivindica disparo de misil contra una base naval militar en Israel El grupo libanés proiraní Hezbolá anunció que ha lanzado misiles contra una base naval militar en la ciudad de Ashdod, en el sur de Israel, en "respuesta" a los bombardeos del miércoles contra Líbano, que causaron más de 300 muertos.

Añadió que "esta respuesta continuará hasta que la agresión pare".



Mundo 07:07 AM Incertidumbre en torno a las negociaciones entre Irán y EU previstas en Pakistán La incertidumbre se cierne sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Paquistán, aún sin confirmación de la llegada de las delegaciones y con acusaciones cruzadas de incumplir el reciente acuerdo de alto el fuego. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su descontento por la gestión iraní del estratégico estrecho de Ormuz, cuya reapertura estaba prevista en el acuerdo de alto el fuego anunciado el martes.

Por su parte, Irán se mostró indignado por los ataques israelíes en Líbano -que dejaron más de 300 muertos el miércoles-, e insistió en que este país está incluido en el acuerdo de tregua, algo que Washington niega.



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