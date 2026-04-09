Más Información

Pemex reporta nuevo incendio en refinería de Dos Bocas; no hay heridos hasta el momento

Pemex reporta nuevo incendio en refinería de Dos Bocas; no hay heridos hasta el momento

Irrumpen integrantes de Asamblea de Barrios en Congreso CDMX; tras algunos minutos reanudan sesión

Irrumpen integrantes de Asamblea de Barrios en Congreso CDMX; tras algunos minutos reanudan sesión

Cuba pide a México reservar datos sobre ayuda humanitaria; acusa que disidentes pueden boicotear distribución

Cuba pide a México reservar datos sobre ayuda humanitaria; acusa que disidentes pueden boicotear distribución

"Estamos muy orgullosos de la ayuda a Cuba"; no tenemos nada que esconder, dice Sheinbaum

"Estamos muy orgullosos de la ayuda a Cuba"; no tenemos nada que esconder, dice Sheinbaum

Compañeros detuvieron y desarmaron a Osmar tras asesinar a docentes en Michoacán; autoridades aún no localizan celular del joven

Compañeros detuvieron y desarmaron a Osmar tras asesinar a docentes en Michoacán; autoridades aún no localizan celular del joven

El fracking “no tradicional”, la apuesta energética del gobierno de México para aumentar la producción de gas natural; en esto consiste

El fracking “no tradicional”, la apuesta energética del gobierno de México para aumentar la producción de gas natural; en esto consiste

Sarampión en México se dispara en 2026; casos aumentan 137% y superan cifras de 2025

Sarampión en México se dispara en 2026; casos aumentan 137% y superan cifras de 2025

PRI critica invasión a la privacidad de Werevertumorro; “critiqué a Peña Nieto y me fue peor”, responde el influencer

PRI critica invasión a la privacidad de Werevertumorro; “critiqué a Peña Nieto y me fue peor”, responde el influencer

VIDEO: Cubetazos de chapopote en San Lázaro; diputados de MC y Morena protagonizan riña en pleno debate sobre reforma electoral

VIDEO: Cubetazos de chapopote en San Lázaro; diputados de MC y Morena protagonizan riña en pleno debate sobre reforma electoral

México pierde apelación en EU; deberá pagar 47 mdd a empresa canadiense por caso de inversión inmobiliaria

México pierde apelación en EU; deberá pagar 47 mdd a empresa canadiense por caso de inversión inmobiliaria

“Hay charlatanes en todos los campos”; denuncian falsa homeopatía con sueros vitaminados en Sonora

“Hay charlatanes en todos los campos”; denuncian falsa homeopatía con sueros vitaminados en Sonora

Personas hacinadas y sin control sanitario; el rostro oculto de los “sueros vitaminados” en clínica de Sonora

Personas hacinadas y sin control sanitario; el rostro oculto de los “sueros vitaminados” en clínica de Sonora

El presidente estadounidense, , pidió este jueves el voto para el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en las cruciales legislativas que se celebran este domingo 12 de abril y en las que el partido del líder ultraconservador europeo va por detrás en los sondeos.

"Me sentí orgulloso de respaldar a Viktor para su reelección en 2022, y me siento honrado de hacerlo nuevamente", escribió Trump en su su red social Truth Social.

"¡Salgan a votar por Viktor Orbán! Él es un verdadero amigo, un luchador y un ganador, y cuenta con mi respaldo completo y total para su reelección como primer ministro de . ¡Viktor Orbán nunca defraudará al gran pueblo de Hungría! ¡Estoy con él hasta el final!", subraya el magnate neoyorquino, uno de los principales aliados extranjeros del jefe de Gobierno húngaro.

Lee también

En su mensaje Trump califica al primer ministro húngaro como "un líder verdaderamente fuerte y poderoso, con un historial comprobado de ofrecer resultados fenomenales" y aseguró que "lucha incansablemente por su gran país y su pueblo", al igual que hace él mismo en EU.

"Viktor trabaja arduamente para proteger a Hungría, hacer crecer la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal y garantizar ¡la ley y el orden!", escribió el republicano, que aseguró que las relaciones entre Washington y Budapest han "han alcanzado nuevas cimas de cooperación y logros espectaculares" gracias "en gran medida al primer ministro Orbán".

"Espero con interés seguir trabajando estrechamente con él para que nuestros dos países puedan avanzar aún más en este tremendo camino hacia el éxito y la cooperación", añade el texto.

Lee también

Los húngaros van a las urnas para elegir nuevo Gobierno el 12 de abril, con el partido Tisza del conservador Péter Magyar muy por delante en los sondeos con respecto al Fidesz de Orbán.

Esta misma semana el vicepresidente estadounidense, JD Vance, viajó a Budapest para reunirse con Orbán y mostrarle públicamente su apoyo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Por qué el SAT no me ha depositado? Razones por las que tu devolución 2026 aparece en proceso o rechazada. Foto: Especial

¿Por qué el SAT no me ha depositado? Razones por las que tu devolución 2026 aparece "en proceso" o rechazada

Registro de celulares 2026 quién se salva, cuánto cuesta y si tus datos están en riesgo. Foto: Canva

Registro de celulares 2026: quién se salva, cuánto cuesta y si tus datos están en riesgo

Pensión Bienestar 2026 quiénes reciben $6,400 pesos SIN trámite y en automático. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: quiénes reciben $6,400 pesos SIN trámite y en automático

Embajada de Canadá. iStock/ Embajada de Canadá en México. iStock/Serhej Calka

Canadá te dará el pasaporte GRATIS si tarda más de 30 días: lo que debes saber

Las Americas Outlet. Foto: ChatGPT

¿Cuál es el outlet más grande de San Diego en 2026? ¿Las Américas o Carlsbad?