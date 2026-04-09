Nueva York, 9 abr.- Unos 150 periodistas sindicados del medio estadounidense ProPublica concluyeron este jueves una huelga de 24 horas en la que reclamaban unas mejores condiciones de trabajo, incluyendo protección frente a despidos relacionados con la inteligencia artificial (IA).

ProPublica es una organización sin ánimo de lucro con financiación privada creada en 2007 para dedicarse al periodismo de investigación, y ha ganado varios premios Pulitzer, entre ellos los de servicio público por reportajes sobre la brutalidad policial o los regalos de lujo a jueces del Tribunal Supremo estadounidense.

Los trabajadores crearon un sindicato en junio de 2023 que está adscrito al gremio NewsGuild de Nueva York y autorizaron una huelga el pasado marzo, con un 92% de apoyo, tras más de dos años de negociaciones para crear su primer convenio colectivo, según indica la web del grupo de derechos laborales.

Lee también Julio Scherer y la libertad de prensa a la mexicana

El sindicato pidió a los lectores a través de las redes sociales no acceder a la web del medio ni leer sus historias durante las 24 horas de paro, en las que los trabajadores protestaron a las puertas de la redacción en la Gran Manzana y hoy agradeció el apoyo de unas cuatro mil personas que han firmado una petición.

La petición señala que los periodistas luchan "por un contrato justo que incluya una 'causa justa' de seguridad laboral acorde con el estándar en el sector, un proceso disciplinario justo y transparente, representación de delegados sindicales cuando se solicite y salvaguardas que garanticen que la IA no reemplace a los periodistas", condiciones que la dirección ha rechazado, denuncian.

We’re on strike today! Support our fight for a fair contract by NOT visiting the @propublica website or engaging with ProPublica stories today.



Tell ProPublica’s management you won’t cross the picket line: https://t.co/tN24poWh62 pic.twitter.com/l7DJoX6ceP — ProPublica Guild (@propublicaguild) April 8, 2026

Respecto a la IA, el sindicato indicó en un comunicado que ProPublica ha creado una política de IA "que incluye cero protecciones para nuestros miembros o empleos" y la ha "implementado unilateralmente sin negociar sus términos", por lo que la ha denunciado ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales de EU.

Lee también Secuestran a periodista de EU en Bagdad; autoridades iraquíes despliegan operativo de búsqueda

El presidente de NewsGuild, Jon Schleuss, escribió una carta a la dirección este martes en la que les insta que el convenio "prohíba el potencial de que la IA reemplace a los periodistas", señalando que además los periodistas del medio han demostrado hacer un "uso ético" de esta tecnología.

La protesta exige seguridad laboral y procesos transparentes dentro del medio. (09/04/26) Foto: ProPublica Guild

AP ofrece retiros voluntarios a periodistas en EU

La agencia de noticias AP anunció un programa de retiros voluntarios con indemnización dirigido a periodistas en Estados Unidos, como parte de una transformación interna para adaptarse al entorno digital y tecnológico.

La medida contempla ofertas para un número no especificado de empleados, aunque el sindicato News Media Guild señaló que más de 120 trabajadores recibieron la propuesta, en un proceso que podría derivar en una reducción de personal si los ofrecimientos son aceptados.

De acuerdo con la agencia, este ajuste responde a un cambio en su modelo de negocio, que busca dejar atrás la dependencia histórica de los periódicos impresos, que hoy representan apenas el 10% de sus ingresos, y enfocarse en nuevas áreas como el periodismo visual, las plataformas digitales y los desarrollos vinculados a la inteligencia artificial.

Lee también Pentágono reubica prensa fuera de su sede; juez declara inconstitucional restricción a periodistas

La empresa señaló que el objetivo es reducir su plantilla global en menos del 5%, aunque el impacto podría ser mayor en Estados Unidos, dependiendo de cuántos trabajadores acepten el retiro voluntario.

Por su parte, el sindicato expresó preocupación por la salida de personal experimentado y criticó que estos cambios se den en paralelo con una mayor apuesta por la inteligencia artificial, sin garantizar capacitación suficiente para los periodistas.

Pese a ello, la dirección de AP sostiene que la reorganización forma parte de una evolución necesaria para responder a los cambios en el consumo de noticias, donde predominan las plataformas digitales, el video y los servicios tecnológicos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa