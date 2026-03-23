El Pentágono anunció este lunes que movilizará el área para la prensa a un anexo externo fuera de su edificio central, luego de que un juez federal declarará como inconstitucional una política del secretario de Guerra, Pete Hegseth, que restringía el acceso de los periodistas por considerar que violaba la primera enmienda y el debido proceso.

Los periodistas, aunque podrán recuperar acceso a la fuente por la orden judicial emitida la semana pasada, no podrán hacerlo desde el emblemático edificio del Pentágono, según informó su principal vocero Sean Parnell, en su cuenta oficial de X.

La decisión del Pentágono sucede tres días después de que el juez federal Paul L. Friedman dictaminara como un exceso las medidas optadas para condicionar el acceso de la prensa en octubre de 2025.

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El Departamento de Guerra justificó el traslado del área de prensa diciendo que no puede garantizar adecuadamente la seguridad dentro del edificio pentagonal con la prensa trabajando en su interior.

Anunció el cierre del 'Corredor de Corresponsales', donde los periodistas han trabajado durante décadas, y su traslado a una instalación anexa fuera del Pentágono, pero aún dentro de sus terrenos.

Las nuevas instalaciones "estarán disponibles cuando estén listas", dijo Parnell, sin especificar cuándo.

Parnell también dijo que, a partir de ahora, los periodistas necesitarán ir acompañados por personal autorizado del Pentágono para entrar al edificio fuera de las ruedas de prensa y entrevistas programadas, escribió.

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El fallo del viernes se produjo en un caso presentado por el New York Times y uno de sus reporteros después de que el Pentágono introdujera una política que exigía que los periodistas aceptaran que el departamento pudiera revocar las credenciales de prensa de cualquiera que solicitara información no autorizada para su divulgación, incluso si no era clasificada.

En octubre pasado, grandes medios estadounidenses, entre ellos periodistas con más de treinta años de carrera como corresponsales en el Pentágono, entregaron sus credenciales, entre ellos el New York Times, Washington Post, Politico, las agencias Reuters y Associated Press y televisoras como ABC News, CBS News CNN y NBC News, incluida la cadena conservadora Fox News, en la que Hegseth trabajó como comentarista antes de ser escogido por el presidente, Donald Trump, para el cargo de jefe del Pentágono en 2025.

En su lugar, en el Pentágono habían quedado acreditados únicamente medios de corte conservador o de derecha como la red One American News o reporteros de otros como The Federalist o The Epoch Times.

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