La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán comenzó el pasado 28 de febrero con las operaciones "Furia Épica" y "Rugido de León", cuya finalidad era evitar presuntamente una tercera guerra mundial nuclear.

El ejército de Israel mencionó que "intensificará sus operaciones terrestres selectivas" y los ataques en Líbano, advirtió esta noche su jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir.

Además, el secretario del Tesoro, Scott Bessent declaró que no solicitará una subida de impuestos para financiar la guerra contra Irán. “Tenemos dinero de sobra. Contamos con un billón de dólares en el presupuesto de este año para el ejército”.

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Sigue a continuación el minuto a minuto de una nueva jornada en el conflicto en Medio Oriente.

Mundo 08:39 AM Trump dice que quiere "una Delcy Rodríguez" para Irán El presidente estadounidense, Donald Trump, elogió a la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y expresó su esperanza de hallar "alguien así" en las negociaciones con Irán.

Irán está viviendo "un cambio de régimen", aseguró Trump, que este lunes inesperadamente dejó en suspenso por cinco días sus anunciados ataques contra instalaciones energéticas iraníes, una posibilidad que encendió los mercados mundiales.

"Miren a Venezuela, lo bien que está funcionando. Todo está saliendo tan bien, con el petróleo, y la relación con la presidenta" interina, Delcy Rodríguez. "Quizás encontraremos alguien así en Irán", dijo Trump a periodistas en Florida.





Mundo 08:22 AM Trump cree que Israel "estará muy contento" con el acuerdo que negocia con Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que Israel estará "muy contento" con el acuerdo que afirma estar negociando con Irán.

"Hablamos con Israel hace un rato. Creo que estarán muy contentos. Esto será paz para Israel, paz a largo plazo, paz garantizada si esto sucede", afirmó el mandatario en declaraciones a los medios en el aeropuerto de Mar-a-Lago tras publicar en su red Truth Social que pausaba cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras "conversaciones productivas" entre EU e Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó este lunes que las negociaciones que mantiene con Irán para poner fin a la guerra son con un político "respetado" del país, cuya identidad no quiso revelar, que no es el líder supremo, Mojtaba Jameneí, hijo del asesinado Alí Jameneí.





Mundo 08:22 AM Merz agradece a Trump que pare cinco días los ataques a infraestructura energética iraní El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este lunes que está "agradecido" por la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de ordenar a su Departamento de Guerra que posponga durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras "conversaciones productivas" entre Estado Unidos e Irán. "Estoy agradecido de que hoy haya dicho que aplaza eso cinco días y que ahora abra la posibilidad para contactos directos inmediatos con los dirigentes iraníes", dijo Merz en una rueda de prensa en Berlín sobre el último anuncio de Trump sobre la ofensiva contra Irán.





Mundo 08:22 AM Trump asegura que hay "puntos importantes de acuerdo" con Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes ante la prensa que existen "puntos importantes de acuerdo" con Irán, tras haber anunciado que mantiene negociaciones con Teherán para poner fin a la guerra.



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Mundo 08:20 AM Agencias iraníes muestran una frase y una foto de Pedro Sánchez en un misil contra israel La agencia de noticias iraníes Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, y la agencia local Meher difundieron la noche del domingo la imagen de una pegatina con una fotografía del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, junto a una frase de agradecimiento adherida supuestamente a un misil dirigido contra Israel.

El adhesivo asegura en inglés: "Por supuesto, esta guerra no sólo es ilegal, sino también inhumana. Gracias Primer Ministro".





Mundo 08:19 AM Trump declara a la AFP que "todo anda muy bien" respecto a Irán El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el lunes a la AFP que "todo anda muy bien" respecto a Irán, poco después de anunciar conversaciones con Teherán y una pausa de cinco días en los ataques que había anunciado contra las plantas de energía de la República Islámica.

"Todo anda muy bien", dijo Trump en breves declaraciones por teléfono a la AFP cuando se le preguntó sobre Irán, tras una publicación previa en Truth Social sobre las negociaciones que hizo caer de inmediato los precios del petróleo.





Mundo 08:19 AM Israel avisa del bombardeo inminente del puente Al Dalafa, en el sur del Líbano El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, advirtió este lunes de un inminente ataque contra el puente de Al Dalafa del río Litani, en el sur del Líbano, en el marco de operaciones contra el grupo chií Hezbolá.

"Para impedir el traslado de refuerzos y material bélico (de Hezbolá), el Ejército de Israel tiene previsto atacar el puente Al Dalafa", recoge un comunicado publicado en sus canales, que muestra un mapa en el que el puente aparece en la zona este del territorio libanés por donde circula el río.





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Mundo 07:05 AM Trump ordena paralizar durante 5 días los ataques a la infraestructura energética iraní El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes que ha ordenado a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras «conversaciones productivas» entre EU e Irán para la resolución de las hostilidades.

El líder republicano señaló en su red, Truth Social, que los dos países han mantenido en los últimos dos días «conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total» de sus hostilidades en Medio Oriente.



Mundo 07:05 AM Trump pospone ataques contra plantas de energía de Irán tras conversaciones "productivas" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que pospondrá por cinco días los ataques contra infraestructura energética iraní con los que había amenazado, tras mantener conversaciones "productivas" con Teherán, un giro abrupto que alivió de inmediato los mercados.

Trump lanzó el sábado un ultimátum en el que amenazaba a Irán con "aniquilar" sus centrales eléctricas si no reabría en 48 horas el estrecho de Ormuz, vía estratégica para el abastecimiento mundial de hidrocarburos





Mundo 07:04 AM El precio del petróleo cae y las bolsas suben tras anuncio de Trump sobre Irán Los precios del petróleo cayeron y las bolsas subieron este lunes en cuanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó posponer los ataques a las plantas eléctricas iraníes.

"Después de haber tocado fondo, los mercados experimentan un repunte espectacular", resume Neil Wilson, analista de Saxo Markets.

En un giro inesperado, Trump anunció el lunes que Estados Unidos e Irán habían tenido "conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total" de las hostilidades y precisó que "continuarían a lo largo de la semana".



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Mundo 07:04 AM Medios iraníes desmienten que haya negociaciones con EU como anunció Trump Medios iraníes afirmaron el lunes que no hay negociaciones entre Teherán y Washington después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara conversaciones para poner fin a la guerra.

"No hay conversaciones entre Teherán y Washington", declaró la agencia de noticias Mehr citando al Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, y añadió que las declaraciones de Trump formaban parte de un intento "de reducir los precios de la energía



Mundo 07:04 AM El Ejército israelí anuncia nueva oleada de bombardeos contra "el corazón de Teherán" El Ejército israelí anunció este lunes una nueva oleada de bombardeos contra "el corazón de Teherán", la capital iraní.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están llevando a cabo ataques contra objetivos del régimen terrorista iraní en el centro de Teherán", afirma un comunicado militar, sin ofrecer más detalles.





Mundo 07:03 AM Irán construyó una vasta red de cámaras para controlar la disidencia; Israel la usó para atacar La manera como el espionaje israelí se apoderó del control de las cámaras callejeras de Irán y las usó para matar al líder supremo del país subraya cómo los sistemas de vigilancia se están convirtiendo cada vez más en un componente crucial de las guerras modernas.

Se han instalado cientos de millones de cámaras en tiendas, hogares y esquinas de calles de todo el mundo, muchas conectadas a internet y con poca seguridad. Los avances recientes en inteligencia artificial han permitido a ejércitos y agencias de espionaje examinar enormes cantidades de grabaciones de vigilancia e identificar objetivos.





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