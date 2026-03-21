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El ejército de confirmó a la AFP "un impacto directo de misil" en la localidad de Dimona, en el sur del país, donde se encuentra una instalación dedicada a la investigación nuclear.

Contactado tras la difusión en redes sociales de imágenes en las que se veía una bola de fuego estrellándose contra el suelo, el ejército dijo que se trataba de un "impacto directo de un misil contra un edificio".

Al menos 59 personas resultaron heridas el sábado tras uno o varios disparos de misiles iraníes sobre la región de Dimona, en el desierto de Néguev, anunciaron los socorristas israelíes.

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Bombardeo en Dimona, "respuesta" al ataque a Natanz, reporta la TV estatal de Irán

Al respecto la televisión estatal iraní afirmó que el bombardeo con misiles contra la ciudad de Dimona constituía una "respuesta" a un ataque anterior contra su sitio nuclear de Natanz.

La organización iraní de energía atómica había indicado horas antes que el "complejo de enriquecimiento de Natanz fue blanco de un ataque esta mañana" pero que no se detectó "ninguna fuga de materiales radiactivos", según un comunicado difundido por medios locales.

OIEA no detecta niveles anómalos de radiación

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) informó este sábado de que no se han registrado niveles anómalos de radiación ni daños en el centro de investigación nuclear del Néguev tras el impacto de un misil iraní en la zona.

"La información de los estados de la región indica que no se han detectado niveles anormales de radiación", señala el OIEA en un mensaje en X.

"Se debe mostrar la máxima contención militar, en particular, en la cercanía de infraestructuras nucleares", subrayó el director general del OIEA, Rafael Grossi.

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