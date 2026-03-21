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Teherán.- El presidente de , Masud Pezeshkian, afirmó que la condición para poner fin a la guerra en pasa por el “cese inmediato de las agresiones” de Estados Unidos y de Israel, así como por garantías de que esos ataques no se repetirán en el futuro.

“La condición para poner fin a la guerra y al conflicto en la región es el cese inmediato de las agresiones de Estados Unidos y del régimen sionista, así como la garantía de que no se repitan en el futuro”, sostuvo Pezeshkian en una conversación telefónica con el primer ministro de la India, Narendra Modi, según informó la agencia IRNA.

El mandatario iraní subrayó que Irán “no inició la guerra” y acusó a Estados Unidos e Israel de haber lanzado ataques “sin justificación ni base legal”, en medio de negociaciones nucleares, lo que, según dijo, ha causado la muerte de altos mandos militares y de civiles, y pidió el fin de lo que calificó como acciones “inhumanas e inmorales”.

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Presidente de Irán llama a la unidad regional

Asimismo, rechazó los argumentos esgrimidos por Washington para justificar la ofensiva militar, en particular la supuesta intención de impedir que Irán desarrolle armas nucleares, y reiteró que el país mantiene un programa con fines pacíficos y está dispuesto a someter sus actividades nucleares a supervisión internacional.

El presidente iraní también insistió en la necesidad de reforzar la unidad entre los países de la región y propuso la creación de un mecanismo de seguridad regional que garantice la estabilidad sin la intervención de actores externos.

Por su parte, Modi expresó la preocupación de la India por el aumento de las tensiones en Medio Oriente y defendió la necesidad de retomar cuanto antes el camino del diálogo, según informó IRNA.

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El jefe del gobierno indio advirtió además de los riesgos que suponen los ataques a infraestructuras energéticas para la seguridad global y subrayó la importancia de garantizar la libertad de navegación en el golfo Pérsico, en alusión al bloqueo por parte de Irán del estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del crudo mundial.

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