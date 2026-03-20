Más Información

Reformas de Sheinbaum serán prioridad a discutir en nuevo periodo de sesiones, asegura Monreal; pensiones doradas y Plan B, en la lista

Reformas de Sheinbaum serán prioridad a discutir en nuevo periodo de sesiones, asegura Monreal; pensiones doradas y Plan B, en la lista

Trudeau pide a México mantenerse firme frente EU ante la revisión del T-MEC; modernizar, no renegociar, señala

Trudeau pide a México mantenerse firme frente EU ante la revisión del T-MEC; modernizar, no renegociar, señala

Harfuch: El CJNG no ha desaparecido tras caída de "El Mencho"; sigue activo y es altamente peligroso, advierte

Harfuch: El CJNG no ha desaparecido tras caída de "El Mencho"; sigue activo y es altamente peligroso, advierte

VIDEO Cuba entrega fusil de combate a Silvio Rodríguez; el trovador pidió un arma para defender a su país si EU ataca

VIDEO Cuba entrega fusil de combate a Silvio Rodríguez; el trovador pidió un arma para defender a su país si EU ataca

Fiscalía CDMX suspende a funcionaria conocida como “Lady Pepitas” tras difusión de video en redes; caso será turnado al Consejo de Asuntos Internos

Fiscalía CDMX suspende a funcionaria conocida como “Lady Pepitas” tras difusión de video en redes; caso será turnado al Consejo de Asuntos Internos

Sheinbaum pide transparencia tras reserva de información sobre vehículos de la Corte; solicita explicación al Poder Judicial

Sheinbaum pide transparencia tras reserva de información sobre vehículos de la Corte; solicita explicación al Poder Judicial

Juan Carlos Valencia, "El R-3", hijo del Cártel del Milenio y el CJNG; expertos analizan sucesión de "El Mencho"

Juan Carlos Valencia, "El R-3", hijo del Cártel del Milenio y el CJNG; expertos analizan sucesión de "El Mencho"

México muestra grandes avances en pagos digitales, dice CEO global de Visa; se debe aumentar aceptación entre Pymes

México muestra grandes avances en pagos digitales, dice CEO global de Visa; se debe aumentar aceptación entre Pymes

Caen 16 presuntos integrantes de La Familia Michoacana en Puebla; les aseguran diversas drogas, armas y cartuchos

Caen 16 presuntos integrantes de La Familia Michoacana en Puebla; les aseguran diversas drogas, armas y cartuchos

Ejército simula secuestro aéreo y manejo de explosivos para evaluar seguridad en el Mundial 2026; siguen Plan Kukulkán

Ejército simula secuestro aéreo y manejo de explosivos para evaluar seguridad en el Mundial 2026; siguen Plan Kukulkán

Realizan encuentro de "Comunicadores Independientes" en Palacio Nacional; Jesús Ramírez recibe a youtubers

Realizan encuentro de "Comunicadores Independientes" en Palacio Nacional; Jesús Ramírez recibe a youtubers

Corte oculta costo de sus autos; alega motivos de “seguridad”

Corte oculta costo de sus autos; alega motivos de “seguridad”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó un acuerdo de alto el fuego con , por considerar que Washington lleva ventaja en la guerra, que ya dura tres semanas.

"No quiero un alto el fuego", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

“Creo que hemos ganado”, dijo el presidente al salir de la Casa Blanca. “Hemos destruido su armada, su fuerza aérea, su defensa antiaérea, lo hemos destruido todo”.

“Nosotros estamos en libertad”, añadió, aunque reconoció que Irán sigue “bloqueando” el . “Pero desde el punto de vista militar, están acabados”.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Semana Santa 2026: ¿Cuándo es Domingo de Ramos? ¿Jueves y Viernes Santo son días de descanso obligatorio? Foto: Especial

Semana Santa 2026: ¿Cuándo es Domingo de Ramos? ¿Jueves y Viernes Santo son días de descanso obligatorio?

Tarjeta Violeta Bienestar CDMX 2026: requisitos y registro para recibir hasta $15,000 pesos. Foto: Especial

¡Atención CDMX! Tarjeta Violeta Bienestar 2026 abre registro: requisitos y cómo obtener hasta $15,000 pesos

Visa americana/ iStock/ Vepar5

¿Puedes entrar cuantas veces quieras a Estados Unidos con tu visa? La verdad que los oficiales migratorios no te dicen

Viajes. iStock/ViDi Studio

Nunca lo imaginarías: Este es el artículo más SUCIO que cargas al viajar, según estudio

NASA destaca el Templo de Kukulcán: así ocurre el descenso de la Serpiente Emplumada en el equinoccio. Foto: Canva/AP

NASA destaca el Templo de Kukulcán: así ocurre el descenso de la Serpiente Emplumada en el equinoccio