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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó un acuerdo de alto el fuego con Irán, por considerar que Washington lleva ventaja en la guerra, que ya dura tres semanas.
"No quiero un alto el fuego", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.
“Creo que hemos ganado”, dijo el presidente al salir de la Casa Blanca. “Hemos destruido su armada, su fuerza aérea, su defensa antiaérea, lo hemos destruido todo”.
“Nosotros estamos en libertad”, añadió, aunque reconoció que Irán sigue “bloqueando” el estrecho de Ormuz. “Pero desde el punto de vista militar, están acabados”.
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mcc
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