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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tachó de "cobardes" a los integrantes de la . En Truth Social posteó que: "Sin Estados Unidos, ¡la OTAN es un tigre de papel!".

También declaró que "no quisieron unirse a la lucha para detener a un con armas nucleares. Ahora que esa batalla está ganada militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios del petróleo. ¡Qué fácil les resulta, con tan poco riesgo!". "Cobarde", lanzó.

“¡LO RECORDAREMOS!”, dijo.

Trump afirmó el jueves durante una reunión en la Casa Blanca con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que Japón dará "un paso al frente" y ayudará a garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, bloqueado por la guerra con Irán.

Sus palabras contrastan con la frustración que ha mostrado Trump con los aliados de la OTAN, a los que ha criticado por desmarcarse de su propuesta para escoltar buques en el estrecho de Ormuz, una vía bloqueada por Irán en represalia a la ofensiva estadounidense e israelí.

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