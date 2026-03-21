Más Información

SAT cancela permiso para donativos a más de 100 ONG; Mexicanos Primero y México Evalúa, entre las afectadas

SAT cancela permiso para donativos a más de 100 ONG; Mexicanos Primero y México Evalúa, entre las afectadas

Sheinbaum alcanza 82% de cobertura positiva; impacta reforma electoral y “El Mencho”

Sheinbaum alcanza 82% de cobertura positiva; impacta reforma electoral y “El Mencho”

Ketamina, al alza en el mercado europeo de drogas

Ketamina, al alza en el mercado europeo de drogas

Hacienda reactiva subsidio a gasolinas; apoyo a premium y diesel vuelve tras casi un año

Hacienda reactiva subsidio a gasolinas; apoyo a premium y diesel vuelve tras casi un año

Petróleo mexicano se cotiza; está más caro que el de EU

Petróleo mexicano se cotiza; está más caro que el de EU

VIDEO: Lula ofrece alianza energética a Sheinbaum; Petrobras y Pemex podrían colaborar para extraer crudo

VIDEO: Lula ofrece alianza energética a Sheinbaum; Petrobras y Pemex podrían colaborar para extraer crudo

Protestan por desaparición de Eduardo Ochoa Arias, empresario platanero en Colima

Protestan por desaparición de Eduardo Ochoa Arias, empresario platanero en Colima

Senado convoca a Taddei a reunión previa a discusión de Plan B; analizarán alcances de reforma electoral

Senado convoca a Taddei a reunión previa a discusión de Plan B; analizarán alcances de reforma electoral

Pensiones doradas y Plan B, entre las prioridades a distutir en nuevo periodo de sesiones en San Lázaro

Pensiones doradas y Plan B, entre las prioridades a distutir en nuevo periodo de sesiones en San Lázaro

Harfuch: El CJNG no ha desaparecido tras caída de "El Mencho"; sigue activo y es altamente peligroso, advierte

Harfuch: El CJNG no ha desaparecido tras caída de "El Mencho"; sigue activo y es altamente peligroso, advierte

Avanzan obras del Estadio Banorte rumbo al Mundial

Avanzan obras del Estadio Banorte rumbo al Mundial

La Universidad de las Artes de la Ciudad de México quedará lista para diciembre, prometen

La Universidad de las Artes de la Ciudad de México quedará lista para diciembre, prometen

acusó a Estados Unidos e Israel de haber atacado este sábado el complejo nuclear de Natanz, equipado con centrifugadoras subterráneas capaces de enriquecer uranio para el polémico programa nuclear iraní.

A comienzos de marzo, la República Islámica denunció un ataque a estas instalaciones, que fueron bombardeadas en la guerra de 12 días de 2025 desatada por Israel.

Las potencias occidentales sospechan que Irán intenta dotarse de la bomba atómica pese a sus continuos desmentidos. Y este es uno de los motivos alegados por Israel y Estados Unidos para llevar a cabo de nuevo ataques masivos contra Irán el pasado 28 de febrero.

Lee también

"Tras los ataques criminales de Estados Unidos y del usurpador régimen sionista contra nuestro país, el complejo de enriquecimiento de Natanz fue blanco de un ataque esta mañana", informó la organización de energía atómica de la república islámica en un comunicado difundido por la agencia de noticias Tasnim.

"No se ha detectado ninguna fuga de materiales radiactivos" en la zona, situada en el centro de Irán, añadió.

El ejército israelí afirmó "no estar al tanto de un ataque" de este tipo.

Lee también

OIEA pide moderación para evitar riesgos de accidente nuclear

Desde la guerra de 2025, los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) regresaron a Irán pero no pudieron visitar ninguna de las instalaciones atacadas.

El director de esta agencia de la ONU que monitorea el programa nuclear iraní, Rafael Grossi, reiteró este sábado en X "su llamado a la moderación militar para evitar cualquier riesgo de accidente nuclear".

Dijo que Irán le informó de un ataque al complejo nuclear de Natanz pero que no dio cuenta de un "aumento de los niveles de radiación" en el exterior del lugar.

"Irresponsables", los ataques a instalación nuclear: Rusia

Rusia, un aliado clave de Teherán, también reaccionó.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova, calificó de "irresponsables" los presuntos ataques.

Lee también

"La comunidad internacional -incluidos los líderes de la ONU y del OIEA- tiene el deber de ofrecer de inmediato una valoración objetiva y sin concesiones de estas acciones irresponsables, que plantean riesgos reales de catástrofe a escala de todo Medio Oriente y que evidentemente buscan socavar aún más la paz, la estabilidad y la seguridad en la región", afirmó en Telegram.

Desde el 28 de febrero han muerto numerosos dirigentes políticos, religiosos y militares iraníes pero el régimen de los ayatolás sigue en pie y contraataca a diario lanzando misiles y drones contra intereses israelíes y estadounidenses, así como contra las monarquías petroleras del Golfo.

Teherán defiende su derecho a desarrollar un programa nuclear con fines civiles.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Semana Santa 2026: ¿Cuándo es Domingo de Ramos? ¿Jueves y Viernes Santo son días de descanso obligatorio? Foto: Especial

Semana Santa 2026: ¿Cuándo es Domingo de Ramos? ¿Jueves y Viernes Santo son días de descanso obligatorio?

Tarjeta Violeta Bienestar CDMX 2026: requisitos y registro para recibir hasta $15,000 pesos. Foto: Especial

¡Atención CDMX! Tarjeta Violeta Bienestar 2026 abre registro: requisitos y cómo obtener hasta $15,000 pesos

Visa americana/ iStock/ Vepar5

¿Puedes entrar cuantas veces quieras a Estados Unidos con tu visa? La verdad que los oficiales migratorios no te dicen

Viajes. iStock/ViDi Studio

Nunca lo imaginarías: Este es el artículo más SUCIO que cargas al viajar, según estudio

NASA destaca el Templo de Kukulcán: así ocurre el descenso de la Serpiente Emplumada en el equinoccio. Foto: Canva/AP

NASA destaca el Templo de Kukulcán: así ocurre el descenso de la Serpiente Emplumada en el equinoccio