CNN informó que Irán lanzó misiles balísticos de alcance intermedio contra Diego García, una base militar conjunta de Estados Unidos y el Reino Unido, la mañana del viernes, hora local. Irán disparó dos misiles contra la instalación ubicada en el Océano Índico, a unos 3 mil 810 kilómetros de la costa iraní, pero ninguno de ellos alcanzó la base, dijo un funcionario.

Diego García, un aeródromo clave para la flota de bombarderos pesados de Estados Unidos, ha servido durante mucho tiempo como un puesto de avanzada militar estadounidense crucial en el extranjero para operaciones lejanas.

El Wall Street Journal fue el primero en informar sobre el intento de Irán de atacar Diego García. El medio indicó, de acuerdo con dos fuentes, que uno de los misiles falló en vuelo y un buque de guerra estadounidense disparó un interceptor SM-3 contra el otro. No se pudo determinar si se logró la interceptación, según uno de los funcionarios.