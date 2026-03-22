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El secretario estadounidense del Tesoro, , rechazó este domingo que los estadounidenses serán los paganos de la guerra con Irán, en momentos en que el Pentágono se alista para pedir al Congreso cientos de miles de millones de dólares adicionales para el conflicto.

En entrevista en el programa Meet the Press, de la cadena NBC, Bessent dijo que el gobierno no solicitará una subida de impuestos para financiar la petición de fondos del , que según se informa asciende a 200 mil millones de dólares. Según el secretario, el presupuesto de 1 billón de dólares de las fuerzas armadas es suficiente para la guerra.

"¿Por qué íbamos a [subir los impuestos]? Tenemos dinero de sobra. Contamos con un billón de dólares en el presupuesto de este año para el ejército. Y el presidente Trump, incluso antes de que comenzara el conflicto, ya había dicho que le gustaría seguir reforzando el ejército", afirmó el secretario, al defender el argumento de que los recursos que se solicitarán al Pentágono no son sólo para la guerra con Irán.

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Bessent, quien criticó las preguntas realizadas por la periodista Kristen Welker, señaló que "tenemos dinero de sobra para financiar esta guerra. Lo que estamos haciendo es... esto es un suplemento", dijo Bessent. "El presidente Trump ha reforzado el ejército, como hizo en su primer mandato, y como está haciendo ahora en su segundo mandato. Y quiere asegurarse de que el ejército cuente con los suministros necesarios de cara al futuro", acotó.

Cuestionado sobre si el presidente Donald Trump está "en proceso de desescalar la guerra", Bessent respondió: "¿Está el presidente en proceso de desescalar esta guerra o de volver a escalarla? No son mutuamente excluyentes. A veces hay que escalar para luego desescalar".

Afirmó que la Fuerza Aérea y la Armada iraníes están "completamente destruidas" y que cada día Estados Unidos elimina misiles de Irán y las fábricas que los construyen.

Estados Unidos, detalló, está llevando a cabo una campaña militar para "debilitar las fortificaciones iraníes" a lo largo del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que transita el 20 % del crudo mundial.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó ayer con atacar las centrales eléctricas de Irán si el país persa no abre "totalmente" este estrecho en un plazo de 48 horas.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses habían anunciado momentos antes que han debilitado la capacidad de Irán para "amenazar la libertad de navegación" en el enclave, tras atacar esta semana un arsenal subterráneo situado a lo largo de la costa de la república islámica.

Sobre la isla iraní de Jarg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica, bombardeada por Estados Unidos la semana pasada, Bessent dijo que "todas las opciones están sobre la mesa", incluyendo el envío de tropas estadounidenses para asegurar el territorio.

Con información de EFE

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desa/rmlgv

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