París. La izquierda conservó este domingo París y Marsella en unos reñidos comicios municipales, que vieron como la extrema derecha y la izquierda radical se imponían en ciudades medias un año antes de la elección presidencial de 2027.

Aunque los comicios municipales suelen seguir lógicas locales, el escrutinio permite medir el peso de los partidos antes de la presidencial de 2027, a la que ya no puede presentarse el presidente centroderechista, Emmanuel Macron.

La campaña estuvo marcada por una fuerte tensión entre los partidos, cuando Francia vive una profunda crisis política desde las legislativas anticipadas de 2024 que dejaron tres bloques sin mayorías: izquierda, centroderecha y ultraderecha.

Lee también Francia concluye votación en comicios municipales; resultados marcan rumbo político hacia 2027

Con Marine Le Pen inhabilitada, el eurodiputado ultraderechista Jordan Bardella lidera según los sondeos la carrera por suceder a Macron. Las uniones en los otros dos bloques se anuncian claves para disputarle el balotaje de 2027 y, en este sentido, las municipales se veían como una prueba para el equilibrio de fuerzas.

"Corazón de la resistencia"

En París, el diputado socialista Emmanuel Grégoire, aliado a ecologistas y comunistas, se impuso ampliamente a la exministra conservadora Rachida Dati, candidata de la alianza macronista y de la derecha y que contaba con el apoyo tácito de la extrema derecha, según las proyecciones.

"A quienes temen los tiempos que vienen, les digo: No tengan miedo (...) París será el corazón de la resistencia de esta unión de derechas", aseguró el sucesor de Anne Hidalgo y el tercer alcalde socialista consecutivo desde 2001.

Grégoire celebró su victoria desplazándose en bicicleta al Ayuntamiento para recibir de manos de Hidalgo la llave de la ciudad. Los 12 años de mandato de la alcaldesa saliente estuvieron marcados por la adaptación de la ciudad al cambio climático.

🔴 🗣 "Ce soir, les Parisiennes et les Parisiens ont adressé un message à Jordan Bardella, Marine Le Pen et Sarah Knafo. Paris n'est pas et ne sera jamais une ville d'extrême droite", affirme Emmanuel Grégoire (PS), élu à la tête de la capitale. pic.twitter.com/s2KO7ytzin — franceinfo (@franceinfo) March 22, 2026

Esto representa una importante victoria para la izquierda moderada que rechazó aliarse en París con la candidata del partido La Francia Insumisa (LFI, izquierda radical), Sophia Chikirou (8.9%), tras una campaña marcada por las polémicas con el presunto antisemitismo de su líder Jean-Luc Mélenchon.

"La provocación desmesurada" y "las salidas de tono antisemitas" son un "callejón sin salida", estimó el líder del Partido Socialista, Olivier Faure, que llamó a la izquierda a unirse.

La "esperanza" Philippe

La izquierda también retuvo Marsella en manos del alcalde saliente, Benoît Payan, quien se benefició de la retirada en la segunda vuelta del candidato de LFI para evitar una victoria de la extrema derecha.

Los socialistas también conservaron Lille, en alianza con los ecologistas, y arrebataron a estos últimos Estrasburgo, en coalición con el centroderecha. También derrotaron al ex primer ministro centrista François Bayrou en su feudo de Pau.

Uno de los grandes vencedores en el bloque de centroderecha fue el ex primer ministro de Macron, Édouard Philippe, que había fiado su candidatura a la presidencial de 2027 a su reelección como alcalde de El Havre. Ganó.

Edouard Philippe, actual alcalde de Le Havre y candidato del partido de centro-derecha Horizons a la reelección, llega para pronunciar unas palabras tras conocerse los resultados de la primera vuelta de las elecciones municipales de 2026 en Le Havre. (22/03/26) Foto: AFP

"Los habitantes de El Havre saben que hay razones para tener esperanza cuando todas las personas de buena voluntad se reúnen (...) y apartan a los extremos", celebró Philippe, que tenía como rivales a un comunista y a un ultraderechista.

Ecologistas pierden ciudades

La izquierda radical y la extrema derecha avanzaron sin embargo en el panorama municipal de Francia, donde los ecologistas perdieron ciudades que gobernaban desde la "ola verde" de 2020 como Burdeos, Estrasburgo, Besanzón y Poitiers.

LFI se hizo sin sorpresas con Roubaix, tras hacerse con Saint-Denis, al norte de París, en la primera vuelta, pero no logró arrebatar a la derecha Toulouse y Limoges, pese a contar el apoyo del resto de la izquierda.

Su coordinador nacional, Manuel Bompard, celebró un "avance" de su formación y una "ola de desalojo", en su opinión, en la izquierda con la derrota anunciada de varios alcaldes salientes socialistas o ecologistas.

Bardella celebró el "mayor avance de su historia" de su partido ultraderechista con victorias en "decenas" de localidades, aunque fracasó en los objetivos que se había fijado como Marsella, Tolón y Nimes, en la cuenca mediterránea. Su aliado, Éric Ciotti, sí ganó en Niza, la quinta mayor ciudad de Francia.

Lee también Francia intercepta petrolero sospechoso de pertenecer a la "flota fantasma" rusa; Reino Unido participó en seguimiento del buque

Ciotti logró el 45% de los votos frente al 39.5% que obtuvo el alcalde saliente tras casi una década en el poder, el centrista Christian Estrosi, según las proyecciones de la consultora Ifop para las cadenas TF1 y LCI.

"El suspense es moderado y soy feliz de anunciaros que hemos ganado la alcaldía de Niza", celebró Ciotti al comparecer tras conocerse esos datos, y catalogó los datos de una "inmensa victoria", en especial para los habitantes que esperaban un "cambio".

La participación se estimó en torno al 57%. La abstención es la segunda más alta, después de los comicios de 2020, celebrados en plena pandemia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa