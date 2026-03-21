La Fiscalía de París dio a conocer que alertó a las autoridades estadounidenses ante la sospecha de que el magnate Elon Musk había fomentado los "deepfakes" sexualizados en X para aumentar "artificialmente" el valor de la empresa.

"La polémica suscitada por los 'deepfakes' [videos generados por IA] de contenido sexual explícito generados por Grok [la IA de X] podría haber sido provocada deliberadamente con el fin de incrementar artificialmente el valor de las empresas X y X AI", señaló la Fiscalía parisina.

Ello habría ocurrido de esa forma ante "la salida a bolsa en junio de 2026 de la nueva entidad creada por la fusión" entre Space X y X AI, agregó la oficina.

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La Fiscalía apuntó que el pasado martes se había puesto en contacto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como con abogados franceses en la Comisión del Mercado de Valores estadounidense (SEC), un organismo regulador de los mercados financieros, para compartir sus inquietudes.

Desde el año pasado, las autoridades francesas investigan a X por acusaciones de que su algoritmo fue utilizado para interferir en la política francesa.

La investigación incluye ahora también una pesquisa sobre la difusión, por parte de la herramienta de IA Grok, de negacionismo del Holocausto y videos falsos de contenido sexual.

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En febrero, las autoridades francesas citaron a Musk a una "entrevista voluntaria" y registraron las oficinas locales de X, gesto que el multimillonario calificó de "ataque político".

El Reino Unido y la Unión Europea también han abierto investigaciones sobre la creación de "deepfakes" sexualizados de mujeres y niños por parte del chatbot de IA de Musk, Grok.

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