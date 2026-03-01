Grok, IA de X comete error algorítmico al dar como falsa una noticia; Agencia EFE responde

La mañana del pasado sábado 28 de febrero, la agencia de noticias EFE publicó en sus redes sociales diversas imágenes y algunos videos sobre el ataque militar de Estados Unidos en colaboración con Israel en contra de diversas ciudades de Irán, incluida la capital Teherán.

Las imágenes y videos mostraban el estado en que había quedado una escuela femenina, ubicada en Minab, zona sur de la región, tras los bombardeos ocurridos y donde se reportó el fallecimiento de más de 100 personas y al menos 85 alumnas.

En la plataforma de X, diversos usuarios comenzaron a pedirle a Grok, el asistente de IA del empresario estadounidense Elon Musk, que verificará la información. Al responder, el chatbot señaló que este contenido estaba desactualizado y los datos eran falsos.

Captura del video de los momentos posteriores al bombardeo en Irán. Foto: EFE.

Grok comete error y abre debate en redes sociales

El asistente conversacional desarrollado por xAI indicó que el video distribuido por la agencia correspondía en realidad a imágenes tomadas durante un atentado yihadista ocurrido el 8 mayo de 2021 en Kabul, capital de Afganistán, cuando un coche bomba explotó frente a un centro escolar dejando al menos 85 muertos y 147 heridos.

Aunado a ello, se comenzaron a propagar múltiples mensajes de acusación contra EFE por parte de usuarios en X. "Jamás me hubiera podido imaginar que la antaño prestigiosa agencia EFE iba a ilustrar una noticia sobre Irán con una foto de Kabul del 2021", escribieron.

En respuesta a ello, la agencia de noticias española respondió a los señalamientos en su cuenta de X @EFEVerifica, y a través de un mensaje aclaró que las imágenes son reales y que, contrario a lo que se acusa "sí corresponden con el bombardeo ocurrido en una escuela de Irán este sábado durante los ataques de EE.UU. e Israel".

Agencia EFE comprueba la autenticidad de sus imágenes en escuela de Irán. Foto: EFE Verifica

Asimismo, la agencia comprobó la autenticidad del material audiovisual mediante una operación de geolocalización en la herramienta de Google Maps, señalando los puntos y elementos visuales que coincidían entre las compartidas y las imágenes aéreas del servicio de mapas.

De acuerdo con el mensaje de EFE, las imágenes que se publicaron en sus cuentas fueron facilitadas por las agencias de noticias iraníes Tanim y Mehr. A pesar de que más tarde Grok rectificó su error, esta no obtuvo el mismo alcance que su acusación inicial, quedando como una enmienda invisible en un océano de información.

Por su parte, el Consejo de Redacción de EFE reprobó y denunció los errores difundidos por el asistente de IA, argumentando que estas fallas en los algoritmos pueden afectar directamente al ejercicio periodístico riguroso y cuestionar la credibilidad de medios informativos profesionales.

Estas eran las respuestas de Grok. Foto: Captura de pantalla

Otros errores de Grox, la IA de X

Estos errores han desatado un debate más profundo entre la comunidad de investigadores y profesionales del periodismo, quienes han externado su preocupación por la forma en que los usuarios consumen actualmente la información, siendo la nota periodística la última fuente consultada.

Asimismo, se ha abierto un debate sobre la confianza que han puesto los lectores y consumidores de hechos reales en estas herramientas, dejándose guiar por las respuestas de un ecosistema algorítmico capaz de cometer errores. Algunos de estos ejemplos se han venido viendo a lo largo de los últimos meses.

La plataforma de IA ha sido señalada en numerosas ocasiones por generar imágenes sexualizadas de personas y figuras públicas, incluyendo menores de edad. También ha sido cuestionado por la propagación de deepfakes y contenidos inapropiados, así como la difusión de mensajes racistas, antisemitas y discursos de odio.

Esta fotografía muestra un teléfono inteligente con el logotipo de Grok, un chatbot de inteligencia artificial generativa desarrollado por la empresa estadounidense de inteligencia artificial xAI, frente al logotipo X (anteriormente Twitter) en Bruselas el 12 de enero de 2026. Foto: AFP

