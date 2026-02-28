Ataque de EU e Israel contra Irán; usuarios prevén Tercera Guerra Mundial con lluvia de memes

Más Información

Este sábado 28 de febrero, a plena luz del día, Estados Unidos (EU) e Israel lanzaron ataques contra la capital iraní, Teherán, y otras ciudades como Tabriz e Isfahán.

De acuerdo con el medio estadounidense, The Wall Street Journal, el primer ataque ocurrió cerca de las oficinas del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, donde una nube de humo se elevó al cielo.

Como represalia, ha respondido los ataques con bombardeos a Israel, donde se emitió una advertencia nacional y cuyo ejército trabaja en interceptar los misiles iraníes que suponen una "amenaza para el Estado".

Hasta el momento, se han reportado decenas de muertes en una escuela de niñas que sufrió uno de los ataques. Asimismo, se predice que el número de víctimas aumente.

Una columna de humo emerge del centro de Teherán, Irán, después de un ataque israelí este sábado. Foto: EFE
Una columna de humo emerge del centro de Teherán, Irán, después de un ataque israelí este sábado. Foto: EFE

Ataque de EU e Israel a Irán deja ola de memes en redes sociales

Estos ataques de Israel y EU a Irán, que han derivado en contrataques por parte del gobierno iraní, han desatado una ola de memes en redes sociales.

Usuarios e internautas han acudido a plataformas como X, antes Twitter, para comentar sobre la cruda noticia con la que el continente americano despertó este 28 de febrero.

Memes de la Tercera Guerra Mundial. Foto: X
Otros han decidido implementar un poco de humor a la situación, haciendo referencia a la supuesta reacción de los alemanes a los ataques.

La comedia ha llegado a suponer que mexicanos o latinos pelearían para EU en la guerra.

Memes de la Tercera Guerra Mundial. Foto: X
Otros usuarios se han burlado de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, pues el mundial 2026 de México, Canadá y EU está a la vuelta de la esquina.

Otros usuarios han hecho referencia al "ego" del presidente estadounidense Donald Trump.

Algunos internautas hacen burla pensando qué harían si se encontraran en la Tercera Guerra Mundial.

Memes de la Tercera Guerra Mundial. Foto: X
Otros se quejan de las circunstancias actuales, comparando lo que se vive ahora con hechos del pasado.

Memes de la Tercera Guerra Mundial. Foto: X
