Alineación de seis planetas; ¿a qué hora ver su pico máximo HOY, 28 de febrero?;

El segundo mes del año se despide de la mejor manera, pues este sábado 28 de febrero, una alineación planetaria deslumbrará sobre el cielo mexicano.

Este evento promete brindar uno de los paisajes nocturnos más esperados y únicos del 2026, —que no volverá a repetirse hasta el 2040, según datos de la NASA— y será visible desde toda la República —siempre y cuando las condiciones climatológicas lo permitan—, por lo que no te lo puedes perder.

Durante este fenómeno natural, también conocido como "desfile de planetas" o "desfile planetario", Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno compartirán el protagonismo en el cielo. Sin embargo, únicamente los primeros cuatro serán visibles a simple vista. Para poder apreciar a Urano y Neptuno, será necesario el uso de un telescopio o de binoculares.

Este desfile planetario es el evento astronómico más esperado de febrero de 2026. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿A qué hora ver la alineación de 6 planetas HOY, 28 e febrero?

De acuerdo con el portal especializado en astronomía, Star Walk, la mejor ventana de observación para esta alineación de seis planetas comenzará luego del atardecer.

Se recomienda buscarla en el cielo aproximadamente 30 minutos después de la puesta de Sol. En el caso de México, se estima que el atardecer concluya a las 6:42 PM —horario del centro de México—, por lo que a las 7:12 PM sería una hora excelente para observar el desfile planetario.

De acuerdo con el sitio web astronómico “Star Walk”, este es un término que se da cuando varios planetas se agrupan en el mismo lado del sol al mismo tiempo.

Recomendaciones para ver la alineación de 6 planetas

Algunos consejos y recomendaciones para poder disfrutar de este fenómeno al máximo son:

Busca un lugar con cielo oscuro , sin mucha contaminación lumínica y con un horizonte despejado , es decir, sin muchos edificios o árboles altos.

, sin mucha contaminación lumínica y con un , es decir, sin muchos edificios o árboles altos. Procura diferenciar entre estrellas y planetas , para que no te confundas al momento de mirar hacia el cenit en busca del desfile planetario.

entre , para que no te confundas al momento de mirar hacia el cenit en busca del desfile planetario. Utiliza binoculares o telescopios para poder apreciar mejor los astros.

o para poder apreciar mejor los astros. Haz uso de apps de astronomía que te ayuden a identificar el fenómeno al apuntar y mover la cámara por el cielo.

que te ayuden a identificar el fenómeno al apuntar y mover la cámara por el cielo. Evita tener contacto con luces brillantes -como dispositivos electrónicos- alrededor de 20 minutos antes de buscar la alineación en el cielo, para adaptar tu vista a la oscuridad.

tener contacto con -como dispositivos electrónicos- alrededor de de buscar la alineación en el cielo, para adaptar tu vista a la oscuridad. Si vas a acampar o asistir a un lugar remoto para apreciar el fenómeno, asegúrate de contar con objetos esenciales como lámparas portátiles, farolillos rojos, comida y bebidas, y ropa adecuada para la ocasión.

como lámparas portátiles, farolillos rojos, comida y bebidas, y ropa adecuada para la ocasión. Consulta el pronóstico del clima en tu ciudad o de donde vayas a querer apreciar el fenómeno.

Conoce estos consejos prácticos para ver la alineación planetaria de febrero de 2026. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

