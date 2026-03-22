París. Los colegios electorales cerraron este domingo en Francia en unos reñidos comicios municipales, en los que la izquierda se juega París frente a la derecha y Marsella frente a la ultraderecha un año antes de la presidencial.

Aunque los comicios municipales suelen seguir lógicas locales, el escrutinio permite medir el peso de los partidos antes de la presidencial de 2027, a la que ya no puede presentarse el presidente centroderechista, Emmanuel Macron.

La participación final debería situarse en torno al 57%, como en la primera vuelta, lo que confirmaría un desencanto de los franceses con las municipales. La abstención es la segunda más alta, después de los comicios de 2020, celebrados en plena pandemia.

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La campaña estuvo marcada por una fuerte tensión entre los partidos, cuando Francia vive una profunda crisis política desde las legislativas anticipadas de 2024 que dejaron tres bloques sin mayorías: izquierda, centroderecha y ultraderecha.

Con Marine Le Pen inhabilitada, el eurodiputado ultraderechista Jordan Bardella lidera según los sondeos la carrera por suceder a Macron.

Las alianzas en la izquierda y en el centroderecha serán claves para disputar a la ultraderecha el balotaje de 2027 y, en este sentido, las municipales darán las primeras indicaciones sobre el equilibrio de fuerzas en cada bloque.

Édouard Philippe, en carrera

Uno de los primeros vencedores es el ex primer ministro de Macron, el centroderechista Édouard Philippe, que había fiado su candidatura a la presidencial a su reelección como alcalde de El Havre. Ganó con alrededor de un 47% de votos, según las estimaciones.

A la espera de los resultados en París y Marsella, las proyecciones apuntan a la victoria del partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI) en Roubaix, tras hacerse con Saint-Denis, al norte de París, en la primera vuelta.

Las elecciones municipales funcionan como antesala de la presidencial en un contexto de crisis y polarización. (22/03/26) Foto: EFE

Los socialistas conservarían Lille y los ecologistas podrían perder ciudades de talla media como Besanzón y Poitiers, ganadas durante la "ola verde" de 2020, según las estimaciones. Los verdes se juegan plazas más importantes como Lyon y Burdeos.

La extrema derecha no lograría conquistar Nimes ni Tolón, ciudades del sureste de Francia, donde esperaba gobernar nuevas ciudades más allá de Perpiñán.

Incertidumbre en París

En París, el diputado socialista Emmanuel Grégoire encabezó la primera vuelta en coalición con ecologistas y comunistas con un 37.98% de votos, seguido de la mediática exministra conservadora Rachida Dati (25.46%).

Otros tres candidatos se clasificaron para la segunda vuelta, pero sólo una se mantuvo: Sophia Chikirou, diputada del partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, que obtuvo 11.72% de votos.

Grégoire rechazó aliarse con Chikirou tras las polémicas con LFI durante la campaña, mientras que Dati fusionó su lista con un candidato de centroderecha y sus chances aumentaron con la retirada de la ultraderechista Sarah Knafo.

Votos dentro de una urna en un colegio electoral durante la segunda vuelta de las elecciones municipales francesas, en Niza, Francia, este domingo. (22/03/26) Foto: EFE

Grégoire acusó a Macron de haber "intervenido" para "ayudar a la retirada de Sarah Knafo" y beneficiar así a su exministra de Cultura. El presidente lo negó, pero el diario Le Monde aseguró que fuentes de su entorno lo confirman.

La incertidumbre planea sobre quién sucederá a la socialista Anne Hidalgo, que renunció a presentarse a un tercer mandato tras 12 años en el cargo, durante los cuales transformó París para adaptarla al cambio climático.

¿Marsella, ultraderechista?

Una victoria de una derecha unida en París sería un importante éxito de cara a 2027, ante una izquierda desunida.

Socialistas, ecologistas y LFI sí lograron unirse en otras ciudades como Lyon y Toulouse, cuyos resultados se seguirán también de cerca.

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La izquierda tampoco logró aliarse en Marsella, a orillas del Mediterráneo, pero LFI decidió retirarse de la segunda vuelta para impedir la victoria de la ultraderecha ante el alcalde socialista saliente, Benoît Payan.

La victoria del diputado ultraderechista Franck Allisio en la segunda ciudad de Francia, golpeada por el narcotráfico, provocaría un sismo nacional.

Sólo se votó en unas mil 500 localidades, ya que la gran mayoría de franceses escogieron a sus alcaldes en la primera vuelta.

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