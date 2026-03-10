Más Información
Toronto (Canadá), 10 mar.- Los líderes del G7 mantendrán el miércoles una reunión virtual extraordinaria para tratar la crisis de Medio Oriente, según reveló el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien conversó este martes con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre la guerra en la región.
Según un comunicado emitido por la Oficina del Primer Ministro canadiense, durante su conversación, Carney "acogió con satisfacción que el presidente convoque mañana a los líderes del G7 para debatir la coordinación y le agradeció su liderazgo como presidente del G7".
Macron había adelantado que podría convocar a los líderes del G7 ante la escalada en Medio Oriente y ya este martes se reunieron los ministros de Energía, convocados por Francia que ostenta la presidencia del grupo, para abordar las reservas estratégicas de petróleo.
En la conversación que mantuvieron este martes Carney y Macron, los dos líderes trataron "la escalada de la situación en Medio Oriente, condenaron los ataques de Irán "contra civiles e infraestructuras civiles" y subrayaron la necesidad de evitar "una mayor escalada regional".
La Oficina del Primer Ministro de Canadá informó en un comunicado que "los líderes subrayaron la importancia de garantizar un acceso seguro a través del estrecho de Ormuz. El primer ministro Carney destacó el apoyo de Canadá a los esfuerzos para salvaguardar el transporte marítimo internacional y garantizar la libertad de navegación".
Los dos líderes también trataron el impacto del conflicto en la economía mundial, como el aumento de los precios de la energía.
Carney, que en los últimos días ha incrementado sus contactos diplomáticos en relación al conflicto en Medio Oriente, también conversó hoy con Haitham bin Tariq al Said, sultán de Omán, país que hasta el inicio de las hostilidades había facilitado las negociaciones entre Washington y Teherán.
