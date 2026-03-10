Más Información

Diputados designan a Aureliano Hernández, cercano a Colmenares, como nuevo Auditor Superior; estará en el cargo hasta 2034

Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior

Activan Fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México; hay restricciones vehiculares

Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Socio de Bermúdez, presunto líder de "La Barredora", pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era "corcholata"

Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", teme ser extraditado a EU; "El abuelo" tramitó amparo para frenar posible proceso

Candidatura de mi esposa a gubernatura de SLP no sería nepotismo: Ricardo Gallardo; término se ha "desvirtuado", dice

"Quienes nacieron in vitro no forman parte de la familia"; ministra María Estela Ríos desata polémica en sesión de la Corte

Grecia Quiroz acude a reunión en Palacio Nacional con Sheinbaum; buscan impulsar plan de atención a la violencia

Ejército intentó capturar vivo a "El Mencho"; pruebas de su abatimiento fueron entregadas a la FGR: Trevilla

Muere el escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años; de los últimos representantes del boom latinoamericano

Toronto (Canadá), 10 mar.- Los líderes del G7 mantendrán el miércoles una reunión virtual extraordinaria para tratar la crisis de Medio Oriente, según reveló el primer ministro canadiense, , quien conversó este martes con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre la guerra en la región.

Según un comunicado emitido por la Oficina del Primer Ministro canadiense, durante su conversación, Carney "acogió con satisfacción que el presidente convoque mañana a los para debatir la coordinación y le agradeció su liderazgo como presidente del G7".

Macron había adelantado que podría convocar a los líderes del G7 ante la escalada en Medio Oriente y ya este martes se reunieron los ministros de Energía, convocados por Francia que ostenta la presidencia del grupo, para abordar las reservas estratégicas de petróleo.

En la conversación que mantuvieron este martes Carney y Macron, los dos líderes trataron "la escalada de la situación en Medio Oriente, condenaron los ataques de Irán "contra civiles e infraestructuras civiles" y subrayaron la necesidad de evitar "una mayor escalada regional".

La Oficina del Primer Ministro de Canadá informó en un comunicado que "los líderes subrayaron la importancia de garantizar un acceso seguro a través del estrecho de Ormuz. El primer ministro Carney destacó el apoyo de Canadá a los esfuerzos para salvaguardar el transporte marítimo internacional y garantizar la libertad de navegación".

Los dos líderes también trataron el impacto del conflicto en la economía mundial, como el aumento de los precios de la energía.

Carney, que en los últimos días ha incrementado sus contactos diplomáticos en relación al conflicto en Medio Oriente, también conversó hoy con Haitham bin Tariq al Said, sultán de Omán, país que hasta el inicio de las hostilidades había facilitado las negociaciones entre Washington y Teherán.

