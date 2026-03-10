Más Información

Perfilan a Aureliano Hernández para la Auditoría Superior; sustituiría a David Colmenares

Perfilan a Aureliano Hernández para la Auditoría Superior; sustituiría a David Colmenares

Sheinbaum se reúne con representantes de AstraZeneca, Ericsson, Lego, Nokia, Volvo; países nórdicos anuncian inversiones en México

Sheinbaum se reúne con representantes de AstraZeneca, Ericsson, Lego, Nokia, Volvo; países nórdicos anuncian inversiones en México

Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi

Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Grecia Quiroz acude a reunión en Palacio Nacional con Sheinbaum; buscan impulsar plan de atención a la violencia

Grecia Quiroz acude a reunión en Palacio Nacional con Sheinbaum; buscan impulsar plan de atención a la violencia

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", teme ser extraditado a EU; "El abuelo" tramitó amparo para frenar posible proceso

Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", teme ser extraditado a EU; "El abuelo" tramitó amparo para frenar posible proceso

Candidatura de mi esposa a gubernatura de SLP no sería nepotismo: Ricardo Gallardo; término se ha “desvirtuado”, dice

Candidatura de mi esposa a gubernatura de SLP no sería nepotismo: Ricardo Gallardo; término se ha “desvirtuado”, dice

“Quienes nacieron in vitro no forman parte de la familia”; ministra María Estela Ríos desata polémica en sesión de la Corte

“Quienes nacieron in vitro no forman parte de la familia”; ministra María Estela Ríos desata polémica en sesión de la Corte

Cierran temporalmente Embajada de México en Irán; operará de forma remota desde Azerbaiyán

Cierran temporalmente Embajada de México en Irán; operará de forma remota desde Azerbaiyán

Ejército intentó capturar vivo a “El Mencho”; pruebas de su abatimiento fueron entregadas a la FGR: Trevilla

Ejército intentó capturar vivo a “El Mencho”; pruebas de su abatimiento fueron entregadas a la FGR: Trevilla

Muere el escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años; de los últimos representantes del boom latinoamericano

Muere el escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años; de los últimos representantes del boom latinoamericano

El presidente de Estados Unidos, , se refirió al primer ministro canadiense, , como el "futuro gobernador de Canadá", en una nueva alusión a su deseo de que el país vecino se integre a Estados Unidos como el estado 51.

El republicano hizo este comentario en una publicación en la red Truth Social sobre los esfuerzos para combatir la carpa asiática, una especie invasora que amenaza el lago Míchigan, frontera natural entre Estados Unidos y .

Trump afirmó que está trabajando en este asunto con la gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmen, y que ha invitado a otros gobernadores "a unirse a esta lucha, como los de Illinois, Wisconsin, Minesota, Pensilvania, Ohio, Indiana, Nueva York y, por supuesto, al futuro gobernador de Canadá, Mark Carney, quien sé que estará encantado de contribuir a esta noble causa".

Lee también

Trump quiere la anexión de Canadá

Desde su regreso al poder, Trump ha señalado en varias ocasiones que Canadá debería ser anexionado por , algo rechazado ampliamente por el gobierno y la sociedad canadiense.

El líder del Partido Liberal canadiense ganó las elecciones en abril de 2025 en un contexto marcado por las tensiones con Washington y las amenazas de Trump.

Ambos líderes han mantenido una relación tensa, hasta el punto de que Carney declaró en el pasado Foro Económico de Davos que existía una "ruptura" con el orden internacional liderado por Estados Unidos, a lo que Trump respondió que Canadá "vive" de su vecino del sur.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2026 ¿será obligatoria para trámites del IMSS Esto es lo que se sabe y desde cuándo podría pedirse. Foto: Especial

CURP biométrica 2026: ¿será obligatoria para trámites del IMSS? Esto es lo que se sabe y desde cuándo podría pedirse

Visa americana. iStock/ Andrea Izzotti

La forma más barata de conseguir la visa de turista: solo $15 dólares y estos requisitos

TSA PreCheck. Foto: iStock

¿Adiós a las filas y a mostrar documentos? Aeropuerto de Miami implementa TSA PreCheck Touchless ID

Día de la mujer. Foto: Canva

Día de la Mujer: ¿Qué se conmemora? 40 frases feministas e imágenes para el 8 de marzo

Mi Primer Hogar Edomex: ¿Cómo inscribirse al programa para que te ayuden a construir tu casa? Requisitos. Foto: Canva

Mi Primer Hogar Edomex: Así puedes recibir apoyo para construir tu casa; estos son los requisitos