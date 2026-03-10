El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al primer ministro canadiense, Mark Carney, como el "futuro gobernador de Canadá", en una nueva alusión a su deseo de que el país vecino se integre a Estados Unidos como el estado 51.

El republicano hizo este comentario en una publicación en la red Truth Social sobre los esfuerzos para combatir la carpa asiática, una especie invasora que amenaza el lago Míchigan, frontera natural entre Estados Unidos y Canadá.

Trump afirmó que está trabajando en este asunto con la gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmen, y que ha invitado a otros gobernadores "a unirse a esta lucha, como los de Illinois, Wisconsin, Minesota, Pensilvania, Ohio, Indiana, Nueva York y, por supuesto, al futuro gobernador de Canadá, Mark Carney, quien sé que estará encantado de contribuir a esta noble causa".

Trump quiere la anexión de Canadá

Desde su regreso al poder, Trump ha señalado en varias ocasiones que Canadá debería ser anexionado por Estados Unidos, algo rechazado ampliamente por el gobierno y la sociedad canadiense.

El líder del Partido Liberal canadiense ganó las elecciones en abril de 2025 en un contexto marcado por las tensiones con Washington y las amenazas arancelarias de Trump.

Ambos líderes han mantenido una relación tensa, hasta el punto de que Carney declaró en el pasado Foro Económico de Davos que existía una "ruptura" con el orden internacional liderado por Estados Unidos, a lo que Trump respondió que Canadá "vive" de su vecino del sur.

