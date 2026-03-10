Más Información

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Baja homicidio doloso en 44%, destaca Sheinbaum; son 38 homicidios menos diarios que en septiembre de 2024, indica

La mañanera de Sheinbaum, 10 de marzo, minuto a minuto

Hallan sin vida al último trabajador en edificio colapsado en Calzada San Antonio Abad; suman tres fallecidos

Empresario tabasqueño del fiestón de XV años acumuló deuda fiscal de 3 mdp; una de sus empresas omitió declarar venta de 7 millones de litros de combustible

Blindar elecciones en México, 20 años de intentos fallidos

"11 veces no"; las ocasiones en las que Sheinbaum ha rechazado la propuesta de Trump de intervención militar contra el narco

Colmenares avanza a la final; busca reelegirse en la ASF

A marcha forzada, renovación del AICM; obras avanzan día y noche rumbo al Mundial 2026

Sergio Mayer es eliminado de "La casa de los famosos" tras solo tres semanas de competencia

Derrumbe en San Antonio Abad; colapsa edificio dañado por los sismos de 1985 y 2017

Empresa DeMet rehabilitaba edificio que colapsó en San Antonio Abad; inmueble estaba dañado desde el sismo de 2017 en CDMX

Toronto. El consulado de en la ciudad de Toronto fue tiroteado a primeras horas del martes, informó la Policía canadiense, que señaló que está investigando el incidente y que nadie resultó herido.

La Policía de Toronto informó a través de sus redes sociales que a las 5:29 de la mañana del martes (9.29 GMT) recibió informes de que se habían producido disparos contra el consulado estadounidense, situado en una zona céntrica de la ciudad.

Los agentes que están investigando el "han localizado pruebas de que un fue disparada" contra el edificio consular, explicó la Policía, que añadió que no tiene información sobre los supuestos autores del tiroteo.

Varias calles situadas alrededor del consulado están cerradas al mientras la Policía investiga los disparos.

El tiroteo contra el consulado estadounidense se produce 11 días después del inicio de los bombardeos de EU e Israel contra , aunque la Policía canadiense no ha vinculado el incidente del martes con la situación en el .

ss

