Un video difundido de forma reciente se suma a la evidencia que sugiere que un misil de Estados Unidos (EU) fue el que impactó una escuela de educación primaria en Irán, donde murieron al menos 175 personas, informó este domingo el diario estadounidense The New York Times (NYT).
El video, divulgado por la agencia semioficial iraní Mehr y verificado por el diario de Estados Unidos, muestra lo que expertos identifican como un misil de crucero Tomahawk impactando una base naval localizada a lado de la escuela primaria Shajarah Tayyebeh, en la localidad de Minab, en el sur de Irán.
El New York Times subraya que el ejército de EU es la única fuerza involucrada en la guerra con Irán que emplea esta clase de armamento.
Lee también EU advierte que zonas residenciales pueden ser objetivos en Irán; Trump culpa a Irán de ataque a escuela
El periódico dijo que, a partir de imágenes satelitales, publicaciones en redes sociales y otros videos verificados, que todo indica que el edificio escolar sufrió daños severos por un ataque de precisión ocurrido casi al mismo tiempo que los bombardeos contra la base naval cercana, operada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
La versión contradice los dichos del presidente estadounidense, Donald Trump, de que el ataque contra la escuela fue perpetrado por las fuerzas iraníes, que habrían errado el blanco; no presentó pruebas de sus acusaciones.
El ataque contra la escuela, sucedido en el primer día de la operación Furia Épica que lanzaron Estados Unidos e Israel y que derivó en la muerte del ayatola Ali Jamenei, causó una amplia condena internacional.
Irán nombra a Mojtaba Jamenei como nuevo guía supremo; sucede a su padre, Ali Jamenei, tras su muerte en ataque de EU e Israel
