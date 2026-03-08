Más Información

CDMX se pinta de morado; “el Mundial es una burla en un país donde matan a 15 mujeres al día”, gritan en marcha

Marcha del 8M 2026 en CDMX reúne a 120 mil mujeres; Brugada reporta saldo blanco

Marcha del 8M, en consignas y carteles; “estar viva no debería ser un logro”, expresan las asistentes

Clásico Mundial de Beisbol: México arrolla 16-0 a Brasil y llega encendido para el duelo ante Estados Unidos

Marcha del 8M en CDMX reúne a miles de mujeres contra la violencia feminicida; sigue aquí el minuto a minuto

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

Exhiben a presunto aliado feminista como deudor alimentario en marcha del 8M en Tlaxcala; mujeres lo expulsan

"Prefería morir por mi propia mano a que él me matara"; Zoe, víctima de abuso sexual, alza su voz en marcha del 8M

Quién es Juan Carlos Guerrero Rojas; empresario petrolero detrás de la fiesta viral de XV años en Tabasco

Senado prepara discusión de reforma que limita “pensiones doradas” de exfuncionarios; en esto consiste la iniciativa

México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025

Sheinbaum reconoce a mujeres de las Fuerzas Armadas en el 8M; "somos tejedoras de la patria, de una nación libre y soberana", afirma

Miami, 8 mar.- Las Fuerzas Armadas estadounidenses mataron este domingo a seis hombres en un nuevo ataque a una lancha en presuntamente ligada al narcotráfico, anunció el Comando Sur de EU (SOUTHCOM), con lo que suman al menos 45 buques atacados desde que comenzaron estas acciones en septiembre de 2025.

El ataque ocurrió en el marco de la operación Lanza del Sur, con el que ha matado a más de 150 personas en estos barcos en el Pacífico y el Atlántico para combatir el narcotráfico en el área de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, según afirma, además de elevar la presión sobre Venezuela.

El Comando Sur aseguró que las fuerzas estadounidenses "condujeron un ataque cinético letal en una embarcación operada por organizaciones designadas como terroristas".

"Inteligencia confirmó que la embarcación estaba transitando a lo largo de conocidas rutas de narcotráfico en el Pacífico del este y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico. Seis hombres narcoterroristas murieron en esta acción. Ninguna fuerza militar de EU sufrió daños", señaló el SOUTHCOM sus redes sociales.

Este nuevo ataque llega tras una última operación que dejó tres muertos el 23 de febrero en el Caribe, también por presunto narcotráfico.

La acción también ocurre después del lanzamiento de la iniciativa 'Escudo de las Américas' del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el sábado reunió a más de una decena de líderes latinoamericanos de derecha en Miami para crear una nueva coalición militar contra los "narcoterroristas".

Como muestra de esta cooperación, el SOUTHCOM de Estados Unidos y Ecuador realizaron la semana pasada su primer operativo militar conjunto contra el narcotráfico en el país suramericano.

Mientras el secretario de Guerra, Pete Hegseth, firmó un acuerdo con casi 20 gobiernos de Latinoamérica y el Caribe el jueves para comprometerlos a luchar contra los "narcoterroristas" tras avisarles que Estados Unidos "está listo" para lanzar una "ofensiva en solitario" si no hay cooperación.

Aunque organizaciones civiles, legisladores demócratas y algunos republicanos han tachado de ilegales estos ataques, el Gobierno de Trump ha argumentado que sus acciones están justificadas porque está en un "conflicto armado" con carteles y organizaciones terroristas ligadas al tráfico de drogas procedentes de Latinoamérica.

