El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este domingo que el aumento en los precios del petróleo por la guerra con Irán es un "pequeño precio a pagar" a cambio de la "seguridad y la paz" de Estados Unidos.

Las declaraciones se producen en momentos en que el precio del barril de crudo Brent, el referente internacional, se situaba en 101.19 dólares poco después de que se reanudaran las operaciones en la Bolsa Mercantil de Chicago, un 9.2% por encima de su precio de cierre del viernes, de 92.69 dólares, al cumplirse una semana del inicio de la guerra con Irán.

El West Texas Intermediate, el crudo ligero y dulce producido en Estados Unidos, se vendía a unos 107.06 dólares por barril. Eso es un 16.2% más que su precio de cierre del viernes, de 90.90 dólares.

"Los precios del petróleo a corto plazo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní, son un precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo. ¡SOLO LOS TONTOS PENSARÍAN LO CONTRARIO!", dijo Trump en una publicación en su red, Truth Social.

Los precios del petróleo se han incrementado fuertemente a medida que la guerra, ya en su segunda semana, ha involucrado a países y lugares que son cruciales para la producción y el movimiento de crudo y gas desde el golfo Pérsico.

Aproximadamente 15 millones de barriles de crudo, alrededor del 20% del petróleo mundial, suelen transportarse cada día a través del estrecho de Ormuz, según la firma independiente de investigación Rystad Energy. La amenaza de ataques iraníes con misiles y drones prácticamente ha detenido a los petroleros que atraviesan el estrecho, que limita al norte con Irán, y que transportan petróleo y gas desde Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Qatar, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos e Irán.

Irak, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos han recortado su producción de petróleo a medida que los tanques de almacenamiento se llenan, pues tienen menor capacidad para exportar crudo. Irán, Israel y Estados Unidos también han atacado instalaciones de petróleo y gas desde que comenzó la guerra, lo que ha agravado las preocupaciones sobre el suministro.

