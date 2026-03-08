Más Información

Jerusalén. El Ejército de Israel confirmó este domingo haber matado en un bombardeo ayer, sábado, al nuevo jefe de la Oficina Militar del líder supremo de, que ocupaba el cargo después de que su director previo fuera asesinado el primer día de la en otro ataque.

"Ayer (sábado), la Fuerza Aérea israelí, actuando bajo inteligencia precisa de la Dirección de Inteligencia militar, eliminó a Abu al Qasem Babaiyan en ", anunciaron las fuerzas armadas, especificando que Babaiyan era el nuevo director de la Oficina Militar del Líder Supremo y el cuartel general de Jatam al Anbiya.

Como director de esta sede militar, achaca a Babaiyan la coordinación entre distintas fuerzas del régimen para "ejecutar operaciones y actividades de emergencia".

Babaiyan apenas llevaba una semana en el cargo, en sustitución de Mohamed Shirazi, muerto el pasado sábado en la primera oleada de ataques de Israel y Estados Unidos contra la .

"Sigan cazándolos a todos", dijo el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, tras recibir la confirmación de la muerte del alto cargo iraní esta mañana de manos de las .

Israel asegura que mató a al menos 40 altos cargos iraníes, entre ellos el líder supremo, , en el primer bombardeo de la guerra el 28 de febrero. Desde entonces, sus autoridades amenazan con acabar con la vida de sus reemplazos.

El pasado martes, las fuerzas armadas mataron también en un bombardeo en Teherán al comandante para el Líbano de la Fuerza Quds de la iraní, que era a su vez el reemplazo del comandante anterior fallecido en otro ataque israelí.

Los ataques israelíes y de Estados Unidos en Irán se han cobrado la vida de más de mil 300 personas hasta el momento, mientras que la represalia iraní en territorio de Israel ha matado a 10 personas en dos ataques distintos, si bien desde hace una semana no se producen impactos letales en el país.

