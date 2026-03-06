Más Información
El Departamento de Estado anunció el viernes por la noche que aprobó la venta de 12 mil bombas de 454 kilos a Israel. También indicó que el secretario de Estado, Marco Rubio, determinó que existía una necesidad urgente de las municiones y renunció al proceso habitual de revisión del Congreso.
El aviso al Congreso informándole que los legisladores serían ignorados en la consideración de la venta no dijo dónde Israel pretende utilizar las bombas.
“La venta propuesta mejorará la capacidad de Israel para enfrentar las amenazas actuales y futuras, fortalecerá la defensa de su territorio y servirá como elemento disuasorio ante las amenazas regionales”, afirmó.
