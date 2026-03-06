Más Información
FOTOS: Con vallas, refuerzan protección del Zócalo de la CDMX previo a marcha del 8M; comercios y hoteles son blindados
Ahora, desde una estética, diputada Diana Sánchez Barrios vota en sesión del Congreso de la CDMX; prende cámara para participar
Jefe de los Pakal confirma compra de autos de colección; justifica bajo precio porque son destinados a "restauración”
Entre coronas y rosas con figuras de gallo, así luce la tumba de "El Mencho" en Zapopan; "halcones" vigilan el panteón
Diputados alistan terna para elección del titular de la Auditoría Superior; hay 77 candidatos entrevistados
Detienen a "El Marce", líder de la Unión de Líderes Independientes en Ecatepec; acusado de extorsión y secuestro
Activan 5 mesas de trabajo rumbo a revisión del T-MEC, reporta CCE; avanzarán “por separado” con EU y Canadá
Jefe de los Pakal declaró colección de autos clásicos a precio de ganga; compró BMW de 1961 por 12 mil pesos
En esto consiste el Plan Kukulcán para el Mundial 2026; Sedena alista despliegue de unos 99 mil efectivos
"Que tengas un bonito día", escribió Kimberly antes de ser desaparecida por Jared, su compañero en UAEM; joven ya fue vinculado a proceso
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que algunos de los principales contratistas para las Fuerzas Armadas de su país le prometieron que cuadruplicarán la producción de armamento de alta gama, un compromiso que llega mientras persisten las dudas sobre la profundidad del arsenal más avanzado de Washington en la guerra contra Irán.
"Acordaron cuadriplicar la producción de armamento de 'clase exquisita', ya que queremos alcanzar, lo más rápido posible, los niveles máximos de producción", escribió Trump en un mensaje en su red social Truth Social tras mantener lo que calificó como "una excelente reunión" con representantes de empresas del sector de defensa.
Trump afirmó que durante el encuentro habló con los contratistas, sobre "producción y cronogramas de producción":
- BAE Systems
- Boeing
- Honeywell Aerospace
- L3Harris Missile Solutions
- Lockheed Martin
- Northrop Grumman
- Raytheon
Lee también Trump dice que sólo una "rendición incondicional" de Irán pondrá fin a la guerra; EU ayudaría a iraníes a reconstruirse
"La expansión (de la producción) comenzó tres meses antes de la reunión, y las plantas y la producción de muchas de estas armas ya están en marcha. Contamos con un suministro prácticamente ilimitado de municiones de grado medio y medio superior, que utilizamos, por ejemplo, en Irán y recientemente en Venezuela. En todo caso, también hemos incrementado los pedidos a estos niveles (alta gama)", añadió en su mensaje el republicano.
El mensaje del presidente estadounidense se publica en un momento en que analistas y expertos observan con atención los volúmenes de munición avanzada del Pentágono y si éstos serán suficientes si los ataques sobre Irán se prolongan en el tiempo, pese a que el Gobierno Trump ha insistido esta semana en que Washington no siente ninguna presión sobre sus arsenales.
El jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, ya dijo esta semana que la primera potencia mundial tiene "suficientes municiones de precisión" para la operación Furia Épica, tanto en el plano ofensivo como en el defensivo, aunque señaló que no revelería volúmenes concretos por seguridad operativa.
Lee también Guerra en Irán: Nueva jornada en una semana de ataques en Medio Oriente; sigue aquí el minuto a minuto del conflicto
El Pentágono ha asegurado que, una vez garantizado el control total del espacio aéreo iraní, comenzará a emplear bombas de gravedad de precisión guiadas para atacar activos estratégicos de la república islámica y a depender menos de proyectiles lanzados desde mayores distancias.
Expresidentes de EU se reúnen en el homenaje a Jesse Jackson; "enfrentamos ataques a nuestras instituciones democráticas", afirma Obama
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
gs/bmc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]