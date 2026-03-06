Más Información

Jefe de los Pakal declaró colección de autos clásicos a precio de ganga; compró BMW de 1961 por 12 mil pesos

Jefe de los Pakal declaró colección de autos clásicos a precio de ganga; compró BMW de 1961 por 12 mil pesos

Jefe de los Pakal confirma compra de autos de colección; justifica bajo precio porque son destinados a "restauración”

Jefe de los Pakal confirma compra de autos de colección; justifica bajo precio porque son destinados a "restauración”

En esto consiste el Plan Kukulcán para el Mundial 2026; Sedena alista despliegue de unos 99 mil efectivos

En esto consiste el Plan Kukulcán para el Mundial 2026; Sedena alista despliegue de unos 99 mil efectivos

Entre coronas y rosas con figuras de gallo, así luce la tumba de "El Mencho" en Zapopan; "halcones" vigilan el panteón

Entre coronas y rosas con figuras de gallo, así luce la tumba de "El Mencho" en Zapopan; "halcones" vigilan el panteón

Se incendian entre 60 y 70 establecimientos en Punta Zicatela, Oaxaca; propietarios reportan pérdidas totales

Se incendian entre 60 y 70 establecimientos en Punta Zicatela, Oaxaca; propietarios reportan pérdidas totales

Suman 352 mexicanos evacuados vía terrestre por conflicto en Medio Oriente; embajadas identificas más rutas

Suman 352 mexicanos evacuados vía terrestre por conflicto en Medio Oriente; embajadas identificas más rutas

Rancho Izaguirre: Harfuch destaca 47 detenidos por el caso; insiste que hallazgos apuntan a un centro de adiestramiento

Rancho Izaguirre: Harfuch destaca 47 detenidos por el caso; insiste que hallazgos apuntan a un centro de adiestramiento

Denuncias de la ASF se desplomaron en 2025

Denuncias de la ASF se desplomaron en 2025

Pendiente un amparo sobre facultad de la UIF para obtener datos bancarios de Salinas Pliego; SCJN desecha recursos de sus empresas

Pendiente un amparo sobre facultad de la UIF para obtener datos bancarios de Salinas Pliego; SCJN desecha recursos de sus empresas

Bajos salarios y recursos insuficientes agravan crisis en la Secretaría de Cultura 

Bajos salarios y recursos insuficientes agravan crisis en la Secretaría de Cultura 

Caen tres presuntos responsables del asesinato del periodista Salomón Ordoñez; los vinculan a proceso

Caen tres presuntos responsables del asesinato del periodista Salomón Ordoñez; los vinculan a proceso

Localizan con vida a Stephanye Contreras, alumna de la UAEM reportada como desaparecida; desactivan Protocolo Alba

Localizan con vida a Stephanye Contreras, alumna de la UAEM reportada como desaparecida; desactivan Protocolo Alba

Miami.- El Departamento del Tesoro de emitió una licencia para autorizar algunas actividades de explotación del oro para empresas estadounidenses en , un sector que estaba sancionado.

El anuncio se produce un día después de la reunión en Caracas entre la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum.

La licencia general 51 permite a empresas estadounidenses comprar, transportar y revender oro de origen venezolano, incluso en operaciones que involucren al gobierno de Venezuela o a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven).

Lee también

La autorización también abarca servicios logísticos, seguros y transporte vinculados al comercio de ese metal.

El documento establece que los contratos derivados de estas operaciones deberán regirse por las leyes de Estados Unidos y que cualquier disputa legal deberá resolverse en tribunales estadounidenses.

Asimismo, los pagos que deban realizarse a entidades venezolanas sancionadas por Washington no se efectuarán directamente, sino que deberán canalizarse a través de un fondo controlado por el Departamento del Tesoro.

Burgum ha estado esta semana en Caracas para debatir las oportunidades de petróleo y minerales, y habría ayudado a gestionar un contrato relativo al oro venezolano.

Lee también

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, el chavista Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, informó el lunes de que ya se encuentra en revisión la Ley de Minas con el objetivo de reformarla de forma urgente y abrir el sector a la inversión extranjera, como ya ocurrió con la Ley de Hidrocarburos y el sector petrolero.

El jueves también se anunció el restablecimiento oficial de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, cuando se acaban de cumplir dos meses del operativo estadounidense que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

Los vínculos diplomáticos entre ambos países permanecían rotos desde principios de 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, cuando Washington reconoció al opositor y entonces presidente del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino, lo que llevó al gobierno de Maduro a romper relaciones con Estados Unidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Mi Primer Hogar Edomex: ¿Cómo inscribirse al programa para que te ayuden a construir tu casa? Requisitos. Foto: Canva

Mi Primer Hogar Edomex: Así puedes recibir apoyo para construir tu casa; estos son los requisitos

Día de la mujer. Foto: Canva

Día de la Mujer: ¿Qué se conmemora? 40 frases feministas e imágenes para el 8 de marzo

Frontera. Foto: iStock

¿A qué hora cierran los puentes fronterizos de Estados Unidos con el cambio de horario?

Aeropuerto. Foto: ChatGPT

¿Están pidiendo el celular a los turistas mexicanos en el aeropuerto de Estados Unidos?

Los Angeles panorama/ iStock/Larry Gibson

Mundial 2026 en Los Ángeles, California: Partidos, experiencias y cómo se prepara la ciudad