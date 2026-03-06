Más Información
Miami.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia para autorizar algunas actividades de explotación del oro para empresas estadounidenses en Venezuela, un sector que estaba sancionado.
El anuncio se produce un día después de la reunión en Caracas entre la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum.
La licencia general 51 permite a empresas estadounidenses comprar, transportar y revender oro de origen venezolano, incluso en operaciones que involucren al gobierno de Venezuela o a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven).
Lee también Casa Blanca confía que alianza con Venezuela baje el precio de la gasolina en EU; "bajará mucho y muy rápido", según Trump
La autorización también abarca servicios logísticos, seguros y transporte vinculados al comercio de ese metal.
El documento establece que los contratos derivados de estas operaciones deberán regirse por las leyes de Estados Unidos y que cualquier disputa legal deberá resolverse en tribunales estadounidenses.
Asimismo, los pagos que deban realizarse a entidades venezolanas sancionadas por Washington no se efectuarán directamente, sino que deberán canalizarse a través de un fondo controlado por el Departamento del Tesoro.
Burgum ha estado esta semana en Caracas para debatir las oportunidades de petróleo y minerales, y habría ayudado a gestionar un contrato relativo al oro venezolano.
Lee también Trump reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela; está haciendo un “gran trabajo”, dice
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, el chavista Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, informó el lunes de que ya se encuentra en revisión la Ley de Minas con el objetivo de reformarla de forma urgente y abrir el sector a la inversión extranjera, como ya ocurrió con la Ley de Hidrocarburos y el sector petrolero.
El jueves también se anunció el restablecimiento oficial de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, cuando se acaban de cumplir dos meses del operativo estadounidense que derivó en la captura de Nicolás Maduro.
Los vínculos diplomáticos entre ambos países permanecían rotos desde principios de 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, cuando Washington reconoció al opositor y entonces presidente del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino, lo que llevó al gobierno de Maduro a romper relaciones con Estados Unidos.
