El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este miércoles a Delcy Rodríguez como “presidenta de ” y aseguró que está haciendo un “gran trabajo”.

En una publicación en su red, Truth Social, el mandatario estadounidense se deshizo en elogios a la presidenta encargada de Venezuela.

“Delcy Rodríguez, quien es la está haciendo un gran trabajo, y está trabajando muy bien con los representantes de Estados Unidos”, afirmó.

“El está comenzando a fluir y el profesionalismo y dedicación entre ambos países es muy lindo de ver”, añadió.

Rodríguez recibió este miércoles en Caracas al secretario de Interior de , Doug Burgum, para abordar temas de interés en la cooperación energética y fortalecer el sector minero. Sostuvieron una reunión privada en el palacio presidencial de Miraflores en la que también participó el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

La visita del funcionario estadounidense se da dos días después de que el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, señalara en una entrevista que el Legislativo prepara una reforma en la ley que rige la minería para permitir la inversión extranjera.

La Cancillería venezolana indicó en su web que el secretario de Interior llegó para fortalecer "la alianza estratégica regional".

La embajada de en Caracas indicó previamente en X que Burgum "establecerá contactos con empresas estadounidenses y venezolanas, y trabajará por un sector minero legítimo y cadenas de suministro de minerales críticos seguras".

En la misma red social, el viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, indicó que Burgum está "acompañado de empresarios interesados en fortalecer el intercambio energético y minero" entre ambas naciones.

Tras la captura dey su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar que tuvo lugar el pasado 3 de enero en Caracas, Estados Unidos y Venezuela han retomado una nueva etapa de acercamientos que ha llevado al presidente estadounidense, Donald Trump, a calificar el país petrolero como "nuevo amigo y socio".

El secretario de Estado de Estados Unidos, , presentó además un plan para Venezuela que establece tres etapas: "estabilización, recuperación y transición".

El pasado jueves, la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que Caracas y Washington están abriendo "una nueva agenda de cooperación" bilateral, y desde su juramentación en la Presidencia ha recibido a varios funcionarios de Estados Unidos, entre ellos el secretario de Energía, Chris Wright, con quien selló hace unas semanas un acuerdo energético bilateral a largo plazo.

Este martes, la estatal petrolera venezolana PDVSA anunció que suscribió nuevos acuerdos de venta de crudo y derivados para su comercialización en Estados Unidos.

