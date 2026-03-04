El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este miércoles a Delcy Rodríguez como “presidenta de Venezuela” y aseguró que está haciendo un “gran trabajo”.

En una publicación en su red, Truth Social, el mandatario estadounidense se deshizo en elogios a la presidenta encargada de Venezuela.

Lee también Corte Internacional de Justicia autoriza nueva ronda de alegatos en litigio sobre caso Jorge Glas; tema enfrenta a México y Ecuador

“Delcy Rodríguez, quien es la presidenta de Venezuela, está haciendo un gran trabajo, y está trabajando muy bien con los representantes de Estados Unidos”, afirmó.

“El petróleo está comenzando a fluir y el profesionalismo y dedicación entre ambos países es muy lindo de ver”, añadió.

Rodríguez recibió este miércoles en Caracas al secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, para abordar temas de interés en la cooperación energética y fortalecer el sector minero. Sostuvieron una reunión privada en el palacio presidencial de Miraflores en la que también participó el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

La visita del funcionario estadounidense se da dos días después de que el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, señalara en una entrevista que el Legislativo prepara una reforma en la ley que rige la minería para permitir la inversión extranjera.

Lee también Air France suspende vuelos a Cuba por escasez de combustible; reanudará operaciones hasta junio si mejora suministro

La Cancillería venezolana indicó en su web que el secretario de Interior llegó para fortalecer "la alianza estratégica regional".

La embajada de Washington en Caracas indicó previamente en X que Burgum "establecerá contactos con empresas estadounidenses y venezolanas, y trabajará por un sector minero legítimo y cadenas de suministro de minerales críticos seguras".

En la misma red social, el viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, indicó que Burgum está "acompañado de empresarios interesados en fortalecer el intercambio energético y minero" entre ambas naciones.

Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar que tuvo lugar el pasado 3 de enero en Caracas, Estados Unidos y Venezuela han retomado una nueva etapa de acercamientos que ha llevado al presidente estadounidense, Donald Trump, a calificar el país petrolero como "nuevo amigo y socio".

Lee también Bolivia se retira del "Grupo de la Haya", organización de países en defensa de Palestina; Israel aplaude "decisión moral"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, presentó además un plan para Venezuela que establece tres etapas: "estabilización, recuperación y transición".

El pasado jueves, la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que Caracas y Washington están abriendo "una nueva agenda de cooperación" bilateral, y desde su juramentación en la Presidencia ha recibido a varios funcionarios de Estados Unidos, entre ellos el secretario de Energía, Chris Wright, con quien selló hace unas semanas un acuerdo energético bilateral a largo plazo.

Este martes, la estatal petrolera venezolana PDVSA anunció que suscribió nuevos acuerdos de venta de crudo y derivados para su comercialización en Estados Unidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. cc/mcc

Más Información