La Corte Internacional de Justicia (CIJ) autorizó una nueva ronda de alegatos en el litigio sobre el caso Jorge Glas que mantiene enfrentados a los gobiernos de .

En una orden que la CIJ dio a conocer este miércoles, pero fechada el 25 de febrero, la Corte resolvió autorizar que Ecuador presente una réplica, tras acusar a México de violar sus obligaciones en virtud del derecho internacional.

Ecuador deberá presentar su réplica para el 25 de agosto de 2026, y México tiene hasta el 25 de febrero de 2027 para presentar su contrarréplica.

Jorge Glas, expresidente de Ecuador. Foto: Archivo
Jorge Glas, expresidente de Ecuador. Foto: Archivo

El 5 de abril de 2024, el gobierno de Daniel Noboa ordenó a la fuerza policial irrumpir en la embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente correísta Jorge Glas, a quien el gobierno de México le concedió asilo, tras declararse perseguido político frente a las condenas y casos de corrupción que acumula en Ecuador desde 2017.

México acusa a Ecuador de haber roto el principio de inviolabilidad de sedes diplomáticas, por haber ingresado policías sin autorización del gobierno mexicano, mientras que Ecuador acusa a México de haber hecho un mal uso de los instrumentos que regulan el asilo diplomático con el caso de Glas.

Tras la incursión, México rompió relaciones con Ecuador.

En mayo de 2024, la CIJ desestimó la solicitud del gobierno mexicano de ordenar medidas provisionales inmediatas a Ecuador tras el asalto a la embajada mexicana, al señalar que no existía “urgencia” de dictar tales medidas porque no había “riesgo inminente de daños irreparables a los derechos reclamados por México”. Sin embargo, las demandas de fondo siguen su curso.

