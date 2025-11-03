Más Información
Guayaquil.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) otorgó medidas cautelares a favor del encarcelado exvicepresidente correísta Jorge Glas, al requerir al Estado ecuatoriano que garantice su salud física y mental, con el fin de "asegurar sus derechos a la salud, integridad personal y vida".
La Corte notificó este lunes a la defensa de Glas de una resolución que había emitido el pasado 17 de octubre, en la que le otorgó algunas medidas provisionales solicitadas en julio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según señaló la abogada de Glas, Sonia Vera, en su cuenta de la red social X.
La Corte también requirió al Estado que garantice que Glas "tenga acceso a visitas familiares y de sus representantes, así como de sus médicos tratantes y de confianza", pero no aceptó que sea trasladado a un régimen de arresto domiciliario terapéutico, con vigilancia, o a otro centro carcelario.
El exvicepresidente se encuentra recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, tras el asalto policial del 5 de abril de 2024 a la Embajada de México en Quito, para capturarlo a la fuerza luego de que recibiera asilo diplomático.
