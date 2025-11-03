Más Información

PRI, PAN y MC piden al gobierno ser “autocrítico” por crisis de inseguridad; exigen justicia por asesinato de Carlos Manzo

Morena acusa "uso político" de asesinato de Carlos Manzo; defiende estrategia de seguridad del gobierno federal

Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a exprimera ministra Betssy Chávez

Guillermo del Toro consiente a sus fans mexicanos; el cineasta repartió fotos, firmas y hasta abrazos

Gonzalo Celorio, emocionado por un Cervantes que "honra" su "amor por la lengua española"

Atacan a fuerzas federales en Guasave, Sinaloa; Harfuch reporta 13 agresores muertos

Expresidente municipal desaparecido de Zinapécuaro participó en riña en un bar; estaba con empresario de casas de empeño

Identifican al asesino de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan; lo apodaban "El Cuate"

Marchan por segundo día en Morelia por el asesinato de Carlos Manzo; reportan choques con policía estatal

México y EU revisan avances contra gusano barrenador; acuerdan acciones para reanudar exportación de ganado

Tribunal de Disciplina arranca con sanciones; suspende a juez de Colima por reducir penas en delitos de posesión de armas

Adolescente mata a guardia de seguridad en un Bodega Aurrerá express de la Cuauhtémoc; intentaba robar mercancía

Guayaquil.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) otorgó medidas cautelares a favor del encarcelado exvicepresidente correísta Jorge Glas, al requerir al Estado ecuatoriano que garantice su salud física y mental, con el fin de "asegurar sus derechos a la salud, integridad personal y vida".

La Corte notificó este lunes a la defensa de Glas de una resolución que había emitido el pasado 17 de octubre, en la que le otorgó algunas medidas provisionales solicitadas en julio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según señaló la abogada de Glas, Sonia Vera, en su cuenta de la red social X.

La Corte también requirió al Estado que garantice que Glas "tenga acceso a visitas familiares y de sus representantes, así como de sus médicos tratantes y de confianza", pero no aceptó que sea trasladado a un régimen de arresto domiciliario terapéutico, con vigilancia, o a otro centro carcelario.

El exvicepresidente se encuentra recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, tras el asalto policial del 5 de abril de 2024 a la Embajada de México en Quito, para capturarlo a la fuerza luego de que recibiera asilo diplomático.

