La Paz.- Bolivia decidió retirarse del "Grupo de La Haya", una organización de países en defensa de Palestina, según una nota de la embajada de Bolivia en Países Bajos difundida este miércoles.

"Bolivia decidió retirar su participación en el llamado 'Grupo de la Haya'", dice una declaración pública del Estado de Bolivia, a través de esa embajada.

La nota señala que "Bolivia reafirma su compromiso con el derecho internacional y con el sistema multilateral universal de las Naciones Unidas, considerando que cualquier iniciativa relativa a la determinación de responsabilidades internacionales debe canalizarse a través de los órganos competentes".

"Bolivia centrará su acción internacional en los mecanismos institucionales universales del sistema de Naciones Unidas", indica la declaración de Bolivia.

En un comunicado de prensa el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia también indicó que "esta decisión responde a la convicción del Estado Boliviano de que los asuntos vinculados a la determinación de responsabilidades internacionales debe ser tratados a través de los mecanismos universales, instituciones y jurídicamente establecido del sistema de la Naciones Unidas".

Israel aplaude "decisión moral" de Bolivia

El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, felicitó a Bolivia por la "decisión moral" de su país de salir del "Grupo de La Haya", la iniciativa que promueve sanciones internacionales contra Israel por su ofensiva en Gaza.

"Se trata de una medida necesaria y basada en principios frente al mal. Gracias, Bolivia, por estar del lado correcto de la historia", apuntó el canciller X elogiando al presidente boliviano, Rodrigo Paz.

El gobierno de Luis Arce (2020-2025), del Movimiento al Socialismo (MAS), rompió relaciones con Israel en octubre de 2023 al considerar "agresiva y desproporcionada" la ofensiva militar contra la Franja de Gaza, y en varias ocasiones expresó su respaldo a la causa de Palestina.

Su antecesor, Evo Morales (2006-2019), también se caracterizó por llevar adelante un Gobierno en defensa de Palestina y contrario a Israel.

En diciembre pasado, el gobierno de Rodrigo Paz, quien asumió el poder el 8 de noviembre de 2025, restableció las relaciones diplomáticas con Israel a través de la firma de una acuerdo en la residencia del embajador israelí en Washington.

Ambos países acordaron un "restablecimiento total de relaciones" y la próxima designación de embajadores en sus respectivas capitales, explicó el canciller de Israel, Gideon Saar, durante la ceremonia.

En esa ocasión, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, aseguró que el nuevo gobierno es "consciente" de los desafíos que tiene por delante y que para afrontarlos, "necesita de los amigos correctos".

Como otra muestra de acercamiento, el gobierno de Paz retiró el requisito de visa para visitantes de Israel, dispuesto en 2014 por el gobierno de Morales, que consideraba a Israel un Estado "terrorista" por sus acciones en Gaza.

