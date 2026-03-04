Más Información

“El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

VIDEO EU hunde barco iraní con torpedo lanzado desde un submarino; es el primer ataque de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial

Reforma electoral: Sheinbaum tiene "plan B" si no se aprueba; "no es una derrota, es una victoria porque la presenté", dice

Van 279 mexicanos evacuados por conflicto de Medio Oriente; han salido desde Egipto, Jordania y Turquía: Sheinbaum

Los Santos del Narco: La devoción secreta de "El Mencho" y otros líderes delincuenciales

Pablo Gómez: INE y partidos deben moderar sus gastos

Paco Ignacio Taibo II desata polémica por dichos en evento de Iztapalapa; "todo el mundo tiene un primo o una prima pend...", dice

Sheinbaum: Pago de adeudos fiscales de TV Azteca y Elektra continúa pese a concurso mercantil; televisora ya pagó, señala

La mañanera del viernes 6 de marzo será en Guadalajara, adelanta Sheinbaum; Presidenta detalla su gira de trabajo de fin de semana

Jessica revive la nostalgia de la SEP en “Pancito Merge”; así se inspiró la ilustradora en el videojuego mexicano de Nintendo Switch

Encuentran calcinado a sacerdote en su domicilio en Aguascalientes; Fiscalía del Estado investiga los hechos

Universitarios realizan nueva marcha para exigir justicia por feminicidio de Kimberly; demandan programa efectivo de seguridad

indicó este miércoles que a partir del 29 de marzo va a suspender sus vuelos a por los problemas de abastecimiento de carburante en la isla, pero que tiene intención de reanudarlos desde el 15 de junio, a condición de que de aquí a entonces mejore la situación.

En un mensaje enviado a la prensa, la compañía francesa explicó que toma esa decisión por "la escasez de carburante en la isla de Cuba y su impacto para la y turística".

Su último vuelo saldrá desde el aeropuerto parisino Charles de Gaulle el sábado 28 de marzo en dirección a La Habana.

La aerolínea contactará por correo electrónico, con mensajes a los móviles y a través de su propia aplicación con los clientes que se vean afectados por las anulaciones por haber reservado un durante esos dos meses y medio y les propondrá un aplazamiento, un reembolso o un boleto por el valor de su reserva para que lo utilicen más adelante.

Air France realiza por el momento tres vuelos por semana entre París y . Sus aviones hacen una escala técnica en a su vuelta a Francia para cargar carburante, una situación que va a mantenerse hasta la suspensión el último fin de semana de este mes.

Más de media docena de compañías han anunciado la cancelación de sus vuelos con Cuba por los problemas de abastecimiento de queroseno y otras han ajustado sus programas de conexiones con la isla caribeña para hacer escalas que permitan recargar carburante.

Esos problemas se han hecho particularmente agudos con las amenazas estadounidenses contra cualquier país que exporte a Cuba.

