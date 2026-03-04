Más Información
Air France indicó este miércoles que a partir del 29 de marzo va a suspender sus vuelos a Cuba por los problemas de abastecimiento de carburante en la isla, pero que tiene intención de reanudarlos desde el 15 de junio, a condición de que de aquí a entonces mejore la situación.
En un mensaje enviado a la prensa, la compañía francesa explicó que toma esa decisión por "la escasez de carburante en la isla de Cuba y su impacto para la actividad económica y turística".
Su último vuelo saldrá desde el aeropuerto parisino Charles de Gaulle el sábado 28 de marzo en dirección a La Habana.
Lee también Cuba extiende aviso por falta de combustible para aviones; aerolíneas cancelan y ajustan rutas
La aerolínea contactará por correo electrónico, con mensajes a los móviles y a través de su propia aplicación con los clientes que se vean afectados por las anulaciones por haber reservado un viaje durante esos dos meses y medio y les propondrá un aplazamiento, un reembolso o un boleto por el valor de su reserva para que lo utilicen más adelante.
Air France realiza por el momento tres vuelos por semana entre París y La Habana. Sus aviones hacen una escala técnica en Bahamas a su vuelta a Francia para cargar carburante, una situación que va a mantenerse hasta la suspensión el último fin de semana de este mes.
Más de media docena de compañías han anunciado la cancelación de sus vuelos con Cuba por los problemas de abastecimiento de queroseno y otras han ajustado sus programas de conexiones con la isla caribeña para hacer escalas que permitan recargar carburante.
Lee también Lancha de EU interceptada en Cuba llevaba 14 fusiles y más de 12 mil balas, según La Habana; califica "infiltración con fines terroristas"
Esos problemas se han hecho particularmente agudos con las amenazas estadounidenses contra cualquier país que exporte petróleo a Cuba.
Llegan a Cuba los barcos con ayuda humanitaria enviados por México; envíos son un símbolo de "solidaridad"
