La Habana. Las autoridades cubanas extendieron este martes hasta el 10 de abril el aviso de falta de combustible para aviones en todos sus aeropuertos que lanzaron por un mes el pasado 10 de febrero a causa del asedio petrolero de Estados Unidos.

El mensaje oficial Notam (aviso a aviadores) de las autoridades cubanas a pilotos y controladores especifica que el déficit de queroseno afecta a todos los aeropuertos internacionales de Cuba. El periodo de validez de la notificación es por un mes.

A raíz de este anuncio todas las aerolíneas canadienses y rusas cancelaron temporalmente sus conexiones con la isla; mientras que las españolas, mexicanas y panameñas introdujeron escalas técnicas y, en algunos casos, redujeron frecuencias.

