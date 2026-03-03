Más Información

La correspondencia de “El Mencho”; envíos de armas… y plegarias por su salud

La correspondencia de “El Mencho”; envíos de armas… y plegarias por su salud

Sheinbaum revisará por última vez reforma electoral para evitar contradicciones; asegura que “ahora sí ya está lista”

Sheinbaum revisará por última vez reforma electoral para evitar contradicciones; asegura que “ahora sí ya está lista”

La mañanera de Sheinbaum, 03 de marzo, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 03 de marzo, minuto a minuto

“El Mencho”, el narco que retó al Estado y al Ejército, se fue en medio de un cerco militar

“El Mencho”, el narco que retó al Estado y al Ejército, se fue en medio de un cerco militar

Evidencian destrucción arqueológica en Chetumal

Evidencian destrucción arqueológica en Chetumal

Cónsul Honorario de Filipinas es socio de empresa vinculada al CJNG; inmobiliaria fue sancionada por EU

Cónsul Honorario de Filipinas es socio de empresa vinculada al CJNG; inmobiliaria fue sancionada por EU

Crecen 14% las pérdidas de Pemex por huachicol

Crecen 14% las pérdidas de Pemex por huachicol

La clase política de Puebla se reúne por el cumpleaños 90 de Bartlett; acuden exgobernadores y hasta militantes del PAN

La clase política de Puebla se reúne por el cumpleaños 90 de Bartlett; acuden exgobernadores y hasta militantes del PAN

Suman en Chiapas 300 policías procesados; "hay cero impunidad", dice gobernador por Pakales en narconómina

Suman en Chiapas 300 policías procesados; "hay cero impunidad", dice gobernador por Pakales en narconómina

Corte ordena a Hacienda pago de 103 mdp a Televisa por “impuestos indebidos”; Batres pide no desechar el asunto

Corte ordena a Hacienda pago de 103 mdp a Televisa por “impuestos indebidos”; Batres pide no desechar el asunto

Hallan el cuerpo de Kimberly Jocelin, estudiante reportada como desaparecida; fue localizada cerca de la Autónoma de Morelos

Hallan el cuerpo de Kimberly Jocelin, estudiante reportada como desaparecida; fue localizada cerca de la Autónoma de Morelos

Sufren el ahorcamiento vial en calzada de Tlalpan

Sufren el ahorcamiento vial en calzada de Tlalpan

El ministro de Exteriores de Rusia, , aseguró hoy que no se detendrá ni en Irán ni en Cuba en su intento de administrar otros países.

"En lo que respecta a , (el secretario de Estado, Marco) Rubio planteó la posibilidad de que EU administre Irán. Tal como anunciaron que gobernarían ", dijo en rueda de prensa.

Añadió que "ahora están probando un plan similar para Cuba. Y probablemente este no sea el final".

Lee también

Rusia, que ha condenado los ataques de EU e contra la república islámica, ha demandado la liberación del apresado líder venezolano, Nicolás Maduro, y llamado a Washington a renunciar al bloqueo naval de .

El presidente de EU, , y otros altos funcionarios "no tienen reparos en admitir que no se guiarán por ninguno de los principios de la ONU, que solo se guiarán por los intereses de sus países", continuó Lavrov.

El presidente Donald Trump saluda a los medios tras aterrizar en el Air Force One el 1 de marzo de 2026 en la Base Conjunta Andrews, Maryland. Estados Unidos e Israel lanzaron ataques el 28 de febrero, que aún continúan, contra los líderes políticos y militares de Irán, así como contra los programas de misiles balísticos y nuclear del país. Foto: AFP
El presidente Donald Trump saluda a los medios tras aterrizar en el Air Force One el 1 de marzo de 2026 en la Base Conjunta Andrews, Maryland. Estados Unidos e Israel lanzaron ataques el 28 de febrero, que aún continúan, contra los líderes políticos y militares de Irán, así como contra los programas de misiles balísticos y nuclear del país. Foto: AFP

El canciller ruso vinculó el conflicto con Irán con la falta de respeto del , de lo que precisamente muchos países acusan a Rusia por su brutal campaña militar en Ucrania.

Lee también

Además, resaltó el hecho de que Francia y el Reino Unido se hayan "distanciado" de la operación militar lanzada por Estados Unidos.

Lavrov aseguró también que aún no ha visto "pruebas" de que Irán haya desarrollado , el principal argumento utilizado por EU e Israel para lanzar sus ataques contra la república islámica.

Además, llamó al cese tanto de los bombardeos de EU e Israel contra Irán, como de los ataques de Teherán contra el territorio de los países del .

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

beca rita cetina 2026 cuando abre el registro para primaria cuanto paga y como sacar la curp certificada. Foto: Especial / Becas Benito

Beca Rita Cetina 2026: ¿Cuándo abre el registro para primaria, cuánto paga y cómo sacar la CURP certificada?

Licencia permanente con 50% de descuento: requisitos para adultos mayores, pensionados y jubilados. Foto: Especial INAPAM

Licencia permanente con 50% de descuento: requisitos para adultos mayores, pensionados y jubilados

Visa americana. Foto: iStock

Estas 5 ciudades están dando citas de visa americana MUCHÍSIMO más rápido en 2026

Foto: iStock/ Patricia Elaine Thomas

Ocho destinos de California para visitar en familia y pasar unas vacaciones increíbles

Luna de sangre marzo 2026. ¿Cuándo habrá eclipse lunar? Fecha y hora exacta en México. Foto: iStock/Ramón Suárez Guerrero

Luna de sangre marzo 2026. ¿Cuándo habrá eclipse lunar total? Fecha y hora exacta en México