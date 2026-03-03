El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró hoy que Estados Unidos no se detendrá ni en Irán ni en Cuba en su intento de administrar otros países.

"En lo que respecta a Irán, (el secretario de Estado, Marco) Rubio planteó la posibilidad de que EU administre Irán. Tal como anunciaron que gobernarían Venezuela", dijo en rueda de prensa.

Añadió que "ahora están probando un plan similar para Cuba. Y probablemente este no sea el final".

Lee también Rusia no tiene "fechas límites" para lograr acuerdo que termine la guerra en Ucrania; hay nueva ronda de negociaciones con EU

Rusia, que ha condenado los ataques de EU e Israel contra la república islámica, ha demandado la liberación del apresado líder venezolano, Nicolás Maduro, y llamado a Washington a renunciar al bloqueo naval de Cuba.

El presidente de EU, Donald Trump, y otros altos funcionarios "no tienen reparos en admitir que no se guiarán por ninguno de los principios de la ONU, que solo se guiarán por los intereses de sus países", continuó Lavrov.

El presidente Donald Trump saluda a los medios tras aterrizar en el Air Force One el 1 de marzo de 2026 en la Base Conjunta Andrews, Maryland. Estados Unidos e Israel lanzaron ataques el 28 de febrero, que aún continúan, contra los líderes políticos y militares de Irán, así como contra los programas de misiles balísticos y nuclear del país. Foto: AFP

El canciller ruso vinculó el conflicto con Irán con la falta de respeto del derecho internacional, de lo que precisamente muchos países acusan a Rusia por su brutal campaña militar en Ucrania.

Lee también Rusia, “sin signos de debilidad”, a 4 años de guerra

Además, resaltó el hecho de que Francia y el Reino Unido se hayan "distanciado" de la operación militar lanzada por Estados Unidos.

Lavrov aseguró también que aún no ha visto "pruebas" de que Irán haya desarrollado armas nucleares, el principal argumento utilizado por EU e Israel para lanzar sus ataques contra la república islámica.

Además, llamó al cese tanto de los bombardeos de EU e Israel contra Irán, como de los ataques de Teherán contra el territorio de los países del golfo Pérsico.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss