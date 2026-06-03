En la plataforma que lanzó el Gobierno de la Ciudad de México para transparentar los recursos que se utilizaron para obras de cara a la copa del Mundo 2026, se incluyeron obras como la construcción de tres Utopías —proyecto emblema de la administración de Clara Brugada—.

En la plataforma, que en funciones desde el pasado 1 de junio, se incluyeron las tres Utopías que ha inaugurado hasta ahora la jefa de Gobierno: La Heroica, ubicada en Venustiano Carranza, cuya inversión es de 289 millones 76 mil 716 pesos; la Utopía Mixiuhca, de Iztacalco, con 279 millones 219 mil 552 pesos, y la Ceylan, en Azcapotzalco, con 224 millones 796 mil 90 pesos, de acuerdo con dicho portal.

En el portal sólo se detalla, además del monto de inversión, el tipo de financiamiento con el que se llevó a cabo.

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