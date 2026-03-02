Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México, declaró que Irán es un peligro para la humanidad, ante la escalada del conflicto en Medio Oriente y la operación conjunta realizada con Estados Unidos.

En conferencia de prensa virtual, insistió en que se espera en el mundo que se entienda que se tiene que presionar a Irán y sancionar al régimen para que el pueblo iraní tenga de vuelta sus derechos humanos.

La embajadora israelí indicó que el objetivo de la operación es en contra del régimen iraní y de “sus fuerzas del terror”, más no en contra de la población civil.

“Se están haciendo los esfuerzos para atacar los objetivos militares y contribuir a la libertad del pueblo de Irán”, dijo la diplomática.

Lee también Sheinbaum dice que la ONU debe cumplir su labor ante conflicto en Medio Oriente; reitera llamado a la solución pacífica

Nadie quiere guerras, lo que es claro es que si no se actúa ahora, estaríamos en una situación más grave, con una amenaza más grande, agregó. “No nos han dejado otra opción”, expresó.

A quienes estén en Israel, incluidas personas mexicanas, les pidió seguir las indicaciones de las autoridades locales, cuidarse, ir a los refugios ante amenazas y estar en contacto con la embajada de Israel.

“Los israelíes son objetivos de amenazas durante décadas”, dijo Einat Kranz Neiger ante el supuesto intento de ataque que fue frustrado en México.

“Esperamos ayudar y facilitar las condiciones para que el pueblo de Irán pueda cambiar su régimen y pueda vivir en paz y en libertad con sus derechos humanos”, añadió.

Lee también No desaparecer el PREP, la propuesta de políticos de oposición; no deben “abaratar” los procesos electorales, dicen

Einat Kranz Neiger apuntó que la operación militar empezó después de que las negociaciones con Irán fracasaron y “no abandonaron sus estrategias” para aniquilar a Israel.

Aseveró que hay un reloj en Teherán “contando los días para aniquilar a Israel”, además que acusó una amenaza con bombas nucleares “no solo para Israel, sino para el mundo entero”.

La embajadora declaró que Irán financia a varios grupos terroristas como Hezbolá que, dijo, está activo en América Latina.

“Irán es un peligro para la humanidad entera y para su propia población”, dijo al acusar también el lanzamiento de misiles contra la población civil de Israel.

Lee también Partido Verde está de acuerdo en 95% de la reforma electoral, afirma Manuel Velasco; “habremos de analizarla”, señala

Roni Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel para países hispanohablantes, señaló que la misión con Estados Unidos es para degradar la guerra, las capacidades misilísticas y las capacidades nucleares iraníes.

Kaplan declaró que Irán es un régimen “que amenaza prácticamente a todo el medio oriente y a todas partes del mundo”. También señaló brazos terroristas en ese país.

También indicó que desde el territorio se están propagando noticias falsas hacia el mundo.

Las fuerzas de defensa de Israel, comentó, actúan con inteligencia y advertencias a la población para mantener a los civiles fuera de peligro.

Lee también "El miedo no se va tan rápido como el humo"; así se ve Puerto Vallarta, a una semana del abatimiento de "El Mencho"

“Estamos poniendo fin a una amenaza más grande en el futuro”, declaró.

Sobre el ataque a una escuela en el que murieron niñas, Kaplan dijo que “nuestros aviones no estaban ni cerca del sitio donde se reporta dicho ataque”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em