Los excandidatos presidenciales Francisco Labastida Ochoa, del PRI, y Diego Fernández de Cevallos, del PAN, el senador Manlio Fabio Beltrones y el exdiputado Jorge Alcocer, dieron a conocer sus propuestas de reforma electoral, en las que subrayan la importancia de no debilitar a las autoridades electorales ni atentar contra la confianza y certidumbre en los resultados de los comicios.

Los cuatro políticos advierten que no deben “abaratar” los procesos electorales ni desaparecer el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

“México necesita una democracia de calidad, con autoridades electorales autónomas e independientes, que mantengan los más elevados niveles de calidad y transparencia en cada etapa de los procesos electorales”, dijeron.

“Es necesario preservar y fortalecer la calidad de nuestro sistema electoral, por lo que debe mantenerse la profesionalización del personal en el INE y los OPLES, así como el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Eliminarlos nos regresaría a 1988”, sostienen.

En su propuesta, señalan que las normas para la integración de la Cámara de Diputados, vigentes desde 1996, habían venido reflejando de manera adecuada la voluntad popular. Sin embargo, denuncian que en 2024, la alianza encabezada por Morena obtuvo una inconstitucional sobrerrepresentación, que con el 54 por ciento de los votos le otorgó el 73 por ciento del total de diputados, lo que no debe volver a ocurrir.

“Nos pronunciamos por mejorar la representación popular y la representatividad de todas las fuerzas políticas, para que los votos se reflejen de mejor forma en el número de curules o escaños que corresponden a cada partido o coalición electoral. Proponemos eliminar por completo la sobrerrepresentación del 8 por ciento, así como respetar el tope de 300 diputaciones que como máximo podrá obtener un partido político o coalición electoral”, expresaron.

“Coincidimos con quienes proponen suprimir los 32 senadores de lista nacional. Sin embargo, para evitar una sobrerrepresentación acentuada en el Senado, proponemos que existan 96 senadores, electos mediante el sistema de 32 listas, con 3 escaños por entidad federativa, usando el método de asignación de proporcionalidad directa”.

Francisco Labastida, Diego Fernández de Cevallos, Manlio Fabio Beltrones y Jorge Alcocer reconocen que es necesario reducir el financiamiento de partidos políticos, que ha llegado a montos que ofenden a la sociedad.

“Esa reducción debe lograrse sin afectar la equidad en la competencia electoral. En paralelo, se requiere asegurar que los programas sociales no sean usados en beneficio de cualquier partido político”, puntualizan.

También plantean que el tiempo de Estado que se utiliza durante los procesos electorales debe permanecer sin cambio, pero con modificaciones en la forma de usarlo, para tener menos spots, más información y debates.

“Nuestra democracia requiere cambios que la fortalezcan, entre ellos los que aseguren elecciones libres y justas, con resultados apegados a la voluntad popular. Lo que los mexicanos y mexicanas queremos es mejorar nuestra democracia, no distorsionarla ni abaratarla”, enfatizan.

“Hacemos un llamado al gobierno, a los legisladores y partidos políticos para abrir cauces al diálogo y la construcción de acuerdos. Es necesario escuchar todas las voces a fin de mejorar la calidad de nuestra democracia”, concluyen.

