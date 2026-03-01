Más Información

Policía de élite de Chiapas, en narconómina de “El Mencho”

Policía de élite de Chiapas, en narconómina de “El Mencho”

"El Mencho" murió por disparos en tórax y abdomen, revela acta de defunción; capo falleció a las 10:30 en Tapalpa

"El Mencho" murió por disparos en tórax y abdomen, revela acta de defunción; capo falleció a las 10:30 en Tapalpa

Indagan ruta internacional de mercurio ilegal del CJNG

Indagan ruta internacional de mercurio ilegal del CJNG

EN VIVO: Irán e Israel renuevan ataques, tras asesinato de Jamenei; sigue aquí el minuto a minuto

EN VIVO: Irán e Israel renuevan ataques, tras asesinato de Jamenei; sigue aquí el minuto a minuto

Shakira en el Zócalo: Fans confían en seguridad de la CDMX; joven narra cancelación de concierto de Kali Uchis en Jalisco

Shakira en el Zócalo: Fans confían en seguridad de la CDMX; joven narra cancelación de concierto de Kali Uchis en Jalisco

Municipios en narconómina del CJNG presentan bajos niveles de violencia; especialistas apuntan a la “pax narca”

Municipios en narconómina del CJNG presentan bajos niveles de violencia; especialistas apuntan a la “pax narca”

La presidenta del Senado de la República, , respaldó el llamado del Gobierno de Mexico para privilegiar la vía diplomática y la solución pacífica en el .

En apego a nuestros principios constitucionales, destacó, “México exhorta a resolver las controversias mediante el diálogo, a fin de preservar la paz y la estabilidad en la región, por el bien del mundo entero”.

La senadora de Morena compartió el comunicado de la que expresa que nuestras embajadas en el Medio Oriente permanecerán atentas y en contacto continuo con las y los connacionales que residen o transitan en la región, a fin de proporcionarles la asistencia consular que requieran.

Lee también

“Ante la escalada militar en Medio Oriente, respaldamos el llamado de la Secretaría de Relaciones Exteriores a privilegiar la vía diplomática y abstenerse del uso de la fuerza. En apego a nuestros principios constitucionales, México exhorta a resolver las controversias mediante el diálogo, a fin de preservar la paz y la estabilidad en la región por el bien del mundo entero”, publicó Castillo Juárez en redes sociales

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]