La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, respaldó el llamado del Gobierno de Mexico para privilegiar la vía diplomática y la solución pacífica en el conflicto en Medio Oriente.

En apego a nuestros principios constitucionales, destacó, “México exhorta a resolver las controversias mediante el diálogo, a fin de preservar la paz y la estabilidad en la región, por el bien del mundo entero”.

La senadora de Morena compartió el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que expresa que nuestras embajadas en el Medio Oriente permanecerán atentas y en contacto continuo con las y los connacionales que residen o transitan en la región, a fin de proporcionarles la asistencia consular que requieran.

“Ante la escalada militar en Medio Oriente, respaldamos el llamado de la Secretaría de Relaciones Exteriores a privilegiar la vía diplomática y abstenerse del uso de la fuerza. En apego a nuestros principios constitucionales, México exhorta a resolver las controversias mediante el diálogo, a fin de preservar la paz y la estabilidad en la región por el bien del mundo entero”, publicó Castillo Juárez en redes sociales

