Más Información

El Cártel del Milenio, la cuna de “El Mencho” para ascender en el mundo criminal; así rompió con el Cártel de Sinaloa para crear el CJNG

El Cártel del Milenio, la cuna de “El Mencho” para ascender en el mundo criminal; así rompió con el Cártel de Sinaloa para crear el CJNG

Fuerzas Armadas de EU derriban dron de la patrulla fronteriza en Texas con láser; cierran espacio aéreo

Fuerzas Armadas de EU derriban dron de la patrulla fronteriza en Texas con láser; cierran espacio aéreo

David Colmenares va por reelección en la Auditoría Superior; acusa que los medios lo tratan mal

David Colmenares va por reelección en la Auditoría Superior; acusa que los medios lo tratan mal

México negocia con World Aquatics para salvar la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara

México negocia con World Aquatics para salvar la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara

Fallece Marco Tolama, histórico comentarista de Los Protagonistas en la era de José Ramón Fernández

Fallece Marco Tolama, histórico comentarista de Los Protagonistas en la era de José Ramón Fernández

Netflix se retira de la competencia por Warner Bros; Paramount Skydance impone una oferta superior

Netflix se retira de la competencia por Warner Bros; Paramount Skydance impone una oferta superior

La dirigente nacional de , Luisa María Alcalde Luján, retó a los dirigentes del PAN, Jorge Romero Herrera; PRI, Alejandro Moreno Cárdenas; y Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, a responder sí aceptan los cambios en las listas plurinominales planteados en la reforma electoral de la presidenta .

“¿Estás o no estás de acuerdo en que no seas tú, como dirigente, el que determine las listas y que sean los votantes del los que determinen quien entra primero?”, dijo.

“Que vayan a asolearse, a pedir el voto, a hacer campaña. Retamos a Jorge Romero, a Máynez, a Alito concretamente a que respondan a eso”, agregó.

Lee también

En conferencia de prensa, Alcalde Luján indicó que “es muy fácil la falsa narrativa, pero como saben que es una demanda popular no quieren quedar mal. No quieren decir abiertamente que quieren seguir siendo ellos los que mantengan el sartén por el mango, los que determinen quien”.

Añadió que las listas plurinominales han sido utilizadas por los dirigentes partidistas para premiar o castigar la lealtad de sus correligionarios, “son el premio, pero también son el castigo dentro de sus propios partidos, esa es la verdad”.

Ante ello, el dirigente albiazul, Jorge Romero Herrera, reviró que está a favor de que los nuevos plurinominales se asignen a la militancia o a los segundos mejores lugares.

Lee también

Además, cuestionó a Alcalde Luján si en Morena están de acuerdo que se anule una elección o desaparezca un partido político si se comprueban nexos con el crimen organizado.

Asimismo, advirtió que “si no ponen ustedes este tema como tema central nosotros ni hablamos de su reforma electoral, porque el tema de la seguridad también es una demanda popular”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]