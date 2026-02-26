La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, retó a los dirigentes del PAN, Jorge Romero Herrera; PRI, Alejandro Moreno Cárdenas; y Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, a responder sí aceptan los cambios en las listas plurinominales planteados en la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“¿Estás o no estás de acuerdo en que no seas tú, como dirigente, el que determine las listas y que sean los votantes del PAN los que determinen quien entra primero?”, dijo.

“Que vayan a asolearse, a pedir el voto, a hacer campaña. Retamos a Jorge Romero, a Máynez, a Alito concretamente a que respondan a eso”, agregó.

En conferencia de prensa, Alcalde Luján indicó que “es muy fácil la falsa narrativa, pero como saben que es una demanda popular no quieren quedar mal. No quieren decir abiertamente que quieren seguir siendo ellos los que mantengan el sartén por el mango, los que determinen quien”.

Añadió que las listas plurinominales han sido utilizadas por los dirigentes partidistas para premiar o castigar la lealtad de sus correligionarios, “son el premio, pero también son el castigo dentro de sus propios partidos, esa es la verdad”.

Ante ello, el dirigente albiazul, Jorge Romero Herrera, reviró que está a favor de que los nuevos plurinominales se asignen a la militancia o a los segundos mejores lugares.

Además, cuestionó a Alcalde Luján si en Morena están de acuerdo que se anule una elección o desaparezca un partido político si se comprueban nexos con el crimen organizado.

Asimismo, advirtió que “si no ponen ustedes este tema como tema central nosotros ni hablamos de su reforma electoral, porque el tema de la seguridad también es una demanda popular”.

