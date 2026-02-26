La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, adelantó que la icónica “tómbola” que utiliza el partido para integrar sus listas de diputados y senadores plurinominales desaparecerá si se aprueba la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Dado que la nueva propuesta sustituiría la lista cerrada de partidos por los segundos y terceros lugares, dependiendo cada partido, cada circunscripción y el porcentaje de voto por cada candidato, la presidenta nacional del partido consideró que la tómbola desaparecerá.

Así que los candidatos se elegirán a través de las encuestas que realiza la Comisión de Elecciones de Morena, haciendo campañas internas abiertas con la ciudadanía. Y de los candidatos perdedores se integrará esa lista de acuerdo con el porcentaje de votación.

“Esta es nuestra propuesta, es la nueva metodología para elegir a los plurinominales y la tómbola tendría que desaparecer”, afirmó Alcalde Luján.

